健康網》「超人醫師」徐超斌逝 留下「南迴醫院」未竟之志

「超人醫師」徐超斌病逝，圖為過去他出席活動時照片。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「超人醫師」徐超斌因病過世，並由「醫療財團法人南迴基金會」宣布，徐超斌在19日於台東住家安詳辭世，享年58歲；他曾在壯年時期中風，導致左半身癱瘓；在近年又發現罹患鼻咽癌，在抗癌之餘仍不斷為患者進行診療，默默付出。他致力於改善台東南迴地區醫療資源匱乏之困境。他的過世，無疑對於偏鄉醫療與原住民的健康維護帶來損失，「南迴醫院」的落成則變得遙遠。

返回台東行醫 見證南迴醫療環境史

據報導，出生於1967年5月13日的徐超斌，是台東達仁鄉土坂部落排灣族人，早在7歲便立志要當醫師，並在相當年輕的時候，立志要回到家鄉服務。1994年從台北醫學院畢業後，到奇美醫院急診室當到主治醫師，為履行年少承諾，回鄉行醫，成為台東縣達仁鄉衛生所駐診醫師。

站在第一線為鄉親服務外，也深刻體認南迴公路沿線醫療資源匱乏，為此增開夜間、假日門診，並親自開車做巡迴醫療，即使中風、罹癌後行動不便，仍堅守崗位，被稱為「超人醫師」。《把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉》一書更詳細記載他的築夢故事，以及南迴地區的醫療環境演變。

「超人醫師」徐超斌長期致力於改善偏鄉醫療，卻在近日傳出過世噩耗。（資料照）

南迴基金會成立同年 徐超斌診斷鼻咽癌

徐超斌於2019年成立南迴基金會，期望籌建屬於南迴4鄉的南迴醫院，改善醫療資源。然面臨病患數、醫護人力不足窘境下暫緩建院，先後於2021年成立居家護理所、2023年設立南迴診所做為起步，以定點門診和居家醫療為2大服務主軸，逐步邁向最終目標。

在2006年9月18日凌晨，徐超斌中風而左半身癱瘓，復健後繼續行醫。然在2019年診斷出鼻咽後壁惡性腫瘤。在新書發表記者會上，徐超斌表示，「我為南迴偏鄉努力那麼多年，我一直有一個期待，就是有更多的徐超斌一起來為偏鄉地區服務。畢竟我不可能一直活很久，總有一天會離開人間，因此期待將來有更多的人一起來投入偏鄉，不論醫療、社會福利、長照，願意為偏鄉做事、願意關心身旁所有的人，是我真的想要做的事情。」

《把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉》紀錄徐超斌與夥伴點亮南迴偏鄉醫療的故事；圖為發表會現場。（南迴基金會提供）

聽聞徐超斌死訊後，衛福部長石崇良回憶，「他話不多，口才也不是特別突出，但有理想，為了一個理念能夠堅持，這讓我非常感動。」同時政府會致力提高偏鄉醫療品質，不讓他失望。

而與徐超斌曾有數面之緣，皆在奇美醫院服務的陳志金，在臉書回憶：2006年他39歲那一年中風，雖然行動不便，他還有回來奇美醫院演講分享，鼓勱年輕醫師們。我們雖然只有過數面之緣，但是卻聽過他許多的傳奇故事他後來成立南迴基金會，發願要蓋「南迴醫院」，但近年飽受癌症之苦，只能先成立南迴診所，持續穿梭南迴地區看病。徐醫師的一生雖然很短，卻是一天24小時、一年365天，守護著「南迴」的民眾健康，是真正敬佩的「超人醫生」。

