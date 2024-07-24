胃癌4期轉移肝臟 免疫治療合併化療治癒

▲余政展醫師呼籲，晚期胃癌病人不要放棄，免疫治療合併化學治療，有機會翻轉胃癌。 （台中慈濟醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲徐婦免疫治療合併化學治療3個月前後比對，癌細胞都不見。（台中慈濟醫院提供）

66歲徐姓婦人有貧血問題，每年皆健檢，日前突然上腹痛、解血便、呼吸急促就醫檢查，竟為胃癌4期並轉移到肝臟。經住院接受免疫治療合併化學治療，3個月肝臟轉移及胃腫瘤即幾乎消失，症狀緩解。醫師呼籲晚期胃癌病患不要放棄，免疫治療合併化學治療，有機會翻轉胃癌。

台中慈濟醫院副院長、一般外科醫師余政展指出，健保自今年4月起，已將免疫治療納入胃癌第一線治療給付，成為晚期胃癌病友新希望，只要符合胃癌遠處轉移、PD-L1綜合陽性分數（CPS）大於5，即可與醫師討論申請健保給付。

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徐婦接受免疫治療合併化學治療後，癌症指數迅速恢復正常，才3個月，電腦斷層影像就看不到肝臟轉移，胃鏡追蹤也不見腫瘤，只剩下因免疫反應產生的胃發炎，切片找不到癌細胞，不需要再手術。

停止治療1年 免疫反應持續

余政展指出，徐婦停止免疫治療約1年，切片組織仍可以觀察到免疫反應持續對抗癌細胞，也找不到存活的癌細胞。

余政展指出，晚期胃癌常規治療包括化學治療、放射治療及少數適用標靶藥物，免疫療法配合化療能提高晚期胃癌存活率。但僅有不到1成的晚期胃癌病患細胞會完全消失。一般免疫治療搭配化療約8成控制腫瘤，6成腫瘤縮小，再手術切除，療效都很好。徐婦是比較幸運的個案。

不過，免疫藥物治療也有些副作用，包含身體各部位，肝臟、肺臟、內分泌系統均可能產生發炎反應，例如皮疹、腸胃不適。但余政展指出，只要配合醫師治療，副作用通常可以控制。

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