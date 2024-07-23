是否罹高血壓 20-39歲僅3成自知

▲國健署呼籲18歲以上民眾，每年至少要以「722」原則量1次血壓。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲「722宣導大使」安心亞示範正確量血壓。（記者林惠琴攝）

高血壓不是老人病，衛福部國健署2017至2020年國民營養健康調查發現，20至39歲高血壓自知率僅30.5%，呼籲18歲以上民眾，每年至少要以「722」原則量1次血壓，以掌握血壓健康。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君也表示，去年與台灣高血壓學會、中華民國藥師公會全聯會合作為民眾量血壓，經過3個月追蹤顯示，1102名收案人數中，新發血壓偏高個案有182位，722量測法的血壓值大於或等於130／80mmHg達16.5%，最後轉介醫療13位。

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國健署長吳昭軍指出，許多人一輩子不知道自己有高血壓，但如同水管壓力太大會破裂或塞住，血管長期壓力高，管壁也會遭到破壞，進而威脅性命，國人十大死因的心臟疾病、腦血管疾病、高血壓性疾病，以及腎炎、腎病症候群及腎病變，都與高血壓有關，每年奪走5萬條人命。

台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長曹玉婷、中華民國心臟學會主任委員鄭浩民也分享，曾在門診遇到20多歲就罹患高血壓的個案，都有工作壓力大、睡眠品質不佳等共通點。

18歲以上每年量血壓

中華民國心臟學會名譽理事陳文鍾表示，18歲以上民眾每年至少要在家用722方式量1次血壓，「7」為連續7天量測、「2」為早上起床後與晚上睡覺前各量1次、「2」為每次量2遍再取平均值，可降低干擾因素，像是有些人有「白袍症候群」，看到醫師或走入醫院就緊張，甚至翹腳、憋尿都會造成血壓上升，洗澡則因放鬆而導致血壓下降。

今年國健署偕同「722宣導大使」藝人安心亞推出「722在家量血壓」健康舞，協助民眾落實定期居家量血壓。

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