無酒不歡 小心急性胰臟炎上身

▲緩解胰臟炎的最好方法是讓胰臟休息，必要時需禁食；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／吳家瑜

57歲林先生腹痛多天，吃胃藥後未改善，後因強烈劇痛至急診求助，經診斷為急性胰臟炎。林先生表示，平常大多外食且愛喝飲料，少吃蔬菜、水果，原本即患有高脂血症及痛風等慢性病，最大的嗜好是每天睡前喝1杯高粱酒長達15年，此次因急性胰臟炎入院，這才下定決心戒酒。

胰臟是人體重要的消化器官，急性胰臟炎發作時常見肚子痛、噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃症狀，因此緩解症狀最好的方法就是讓胰臟好好休息，必要時需禁食，待症狀緩解後可先嘗試清流質飲食，例如：米湯、運動飲料、清果汁及蜂蜜水等，如果沒有不適即可嘗試溫和飲食。

請繼續往下閱讀...

溫和飲食是一種無刺激性、含纖維少，且容易消化的飲食，建議選擇低脂、高蛋白及適量碳水化合物食物，例如：白粥、白饅頭搭配蒸蛋、雞胸肉、蝦仁等低脂蛋白質，以及低纖維的嫩葉、瓜類等蔬菜，烹調方式以清淡為主。

酒精、抽菸、不良飲食 都是危險因子

導致胰臟炎的風險因子包含酒精、膽結石、抽菸、不良的飲食習慣及藥物等，為避免胰臟炎復發，建議掌握以下飲食原則。

◎防胰臟炎復發的飲食原則

●戒酒、戒糖改喝水

胰臟可協助酒精代謝，然而過量飲酒將對胰臟細胞造成傷害，因此戒酒才能大幅降低胰臟炎復發，此外酒精及含糖飲料攝取過量，身體獲得過多不需要的熱量將代謝成三酸甘油脂儲存於體內，而高脂血症容易誘發胰臟炎，因此不論是酒精或含糖飲料其實都容易為身體帶來負擔，建議應以白開水代替酒精性飲料是最健康選擇。

●慎選食物少吃皮

除了酒精及含糖飲料，過量脂肪攝取亦容易導致高脂血症，並對胰臟造成負擔。在食物選擇上以豆製品、海鮮、低脂瘦肉作為優先選擇。食用肉類時，應去掉魚皮、雞皮、肥肉等，多選擇清蒸、燉煮、涼拌或滷等低脂烹調方式，避免油炸、油煎或油酥。

●三餐均衡要吃菜

膽結石及高脂血症都是誘發胰臟炎的風險因子，攝取足夠膳食纖維，除了可以促進膽汁排泄，亦可降低膽固醇及油脂吸收，幫助消化系統正常運作，並降低胰臟炎復發機率，未精緻全榖雜糧類、蔬菜類及水果類皆富含膳食纖維，建議每餐攝取1碗蔬菜類，搭配未精製全榖雜糧類為主食及適量水果攝取。

好的飲食習慣需要花時間建立，如果沒辦法一次到位，建議先以戒酒為第一步，再漸進式改變其他飲食習慣，搭配良好生活作息、運動及體重管理才能有效預防胰臟炎再次發生。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養師）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法