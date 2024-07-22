肝基會免費腹超 揪出82%異常率

▲肝基會董事長許金川教為民眾做腹部超音波檢查。（記者黃宜靜攝）

記者黃宜靜、王俊忠／綜合報導

▲肝基會昨舉辦大規模免費腹部超音波肝癌篩檢，守護國人肝臟健康。（記者黃宜靜攝）

肝癌高居國人癌症死因第2位，「護肝」刻不容緩！肝病防治學術基金會昨舉行「今年超了沒？」的全台免費腹部超音波活動，共計5771人參加篩檢，異常率高達82%，且每年均有過半民眾發現脂肪肝，呼籲定期檢查，重視肝臟健康。

肝基會總執行長楊培銘指出，在5771名受檢者中，4730人檢出異常，其中158人有高度懷疑肝癌及性質不明肝腫瘤、1290人為良性肝腫瘤、13人肝硬化、483人肝實質病變，脾臟腫大者50人。值得注意的是，高達3074人有脂肪肝，占比達53.3%，以及655人有膽瘜肉，115人檢測出其他腹部腫瘤（胰、脾、腎臟等），2085人則是肝內鈣化點、膽結石、胰／脾／腎囊腫與腎結石等其他問題。

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健保給付腫瘤組合療法

楊培銘提及，肝癌要在腫瘤還小、未出現症狀前趕緊治療，若已是晚期，化療、標靶療效皆不好，但健保去年已有條件給付「免疫療法」與「標靶藥物」的組合療法，讓腫瘤變小、甚至消失的機率提升至20%至30%，病人應抱持希望。

B、C肝及早治療防止肝硬化

病毒性肝炎也是造成肝癌常見原因，楊培銘表示，目前有藥物可降低B肝活性，避免肝臟一再發炎，但不能根除；C肝則有健保給付全口服抗病毒藥物，可清除病毒且幾乎沒有什麼副作用，成功率高達98%以上，建議B、C型肝炎患者都應依醫師指示及早治療，避免演變成肝硬化，減少肝癌發生機率。

針對脂肪肝，台南市立醫院肝膽腸胃內科醫師牟聯瑞指出，脂肪肝會引起肝臟發炎，甚至肝硬化，要避免高油、高鹽、高糖的食物。他也提到，肝臟內部沒有痛覺神經，許多肝病患者在罹病末期才被發現，腹部超音波是無痛、便捷的檢查方式，建議年滿40歲以上民眾，每年應做腹部超音波檢查，B、C型肝炎帶原者至少每半年接受1次腹部超音波檢查。

為了響應7月28日「世界肝炎日」，肝基會昨在董事長許金川號召下，再度發起免費腹部超音波活動，今年與全台30家醫療院所合作，動員100位肝膽腸胃專科醫師、750多位護理人員與志工們。

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