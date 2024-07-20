不是盲腸炎 歐吉桑便秘右下腹痛 一查大腸憩室炎

▲大腸憩室（箭頭處）發炎時才會有症狀，常見左下或右下腹痛、食慾不振、噁心、甚至嘔吐，嚴重時，會造成局部腹內膿瘍、腹膜炎。（高榮台南分院提供）

記者劉婉君／台南報導

▲李學真醫師（左）表示，大腸憩室炎只要及早尋求專業治療，就能對症下藥，回復正常生活。（高榮台南分院提供）

1名中年男子最近常感到排便不順、右下腹不適，上週末參加1場婚宴大吃大喝後，半夜突然右下腹疼痛難耐，原以為是盲腸炎（闌尾炎），急診檢查後才發現是大腸憩室炎，必須住院治療。醫師提醒，大腸憩室炎嚴重時恐引發大腸腸道穿孔、腹膜炎，危及生命，應及早就醫，才能對症下藥。

惡化恐導致腸道穿孔

高雄榮民總醫院台南分院大腸直腸外科主治醫師李學真表示，「憩室」是指中空器官（如腸、膀胱等）出現不正常的囊袋。一般認為，大腸憩室是後天造成的，可能是纖維攝取不足，腸蠕動過程中，分節運動，增加腸腔內壓力，推擠腸壁相對脆弱處而導致；另外，腸壁結構隨著年齡增加而弱化，也是可能的成因之一。

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李學真指出，除非發炎，單純大腸憩室不會有症狀，一般身體檢查也不會發現，通常在大腸鏡檢查或是電腦斷層、大腸攝影等影像檢查時，才會發現它的存在。根據統計，有大腸憩室的人，有20%的機率可能發生大腸憩室炎，而有30％的人，發生大腸憩室炎的時候已超過60歲。

李學真說，大腸憩室炎依發生位置，可能會有右側或左側腹部不適、腹痛、食慾不振、噁心、甚至嘔吐，嚴重時會造成局部腹內膿瘍、腹膜炎。一般來說，可以透過飲食調整及抗生素治療來緩解症狀，讓腸道有時間休息，逐步改善發炎情形。但症狀比較嚴重的病患，或是年齡偏高、在家無法獲得照顧的病患，則必須住院治療。

由於少數大腸憩室炎的病患，發炎的腸道可能會有大腸癌的問題，尤其併發腹內膿瘍的病患，發現大腸癌的比例會更高，李學真也建議接受大腸憩室炎治療的患者，於6至8週後進行大腸鏡檢查。

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