喉嚨痛到無法進食 竟是深頸部感染

▲圖4：經過抗生素治療3週後，右側咽壁腫脹已完全消失（箭頭處）。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

▲圖2：電腦斷層檢查顯示，右側深頸部（側咽壁）有發炎化膿跡象（箭頭處）。（照片提供／楊士維）

1名41歲的男性病患因右側喉嚨疼痛前來就診。病患一直抱怨很痛，痛到幾乎無法吃東西。張口檢查只見咽喉處有點充血發紅，使用咽喉內視檢查時，發現右方側咽處明顯腫大併有黃色膿狀分泌物（圖1）。

▲圖3：經過抗生素治療12天後，右側咽壁腫脹已消褪不少（箭頭處）。（照片提供／楊士維）

發炎化膿 住院3週抗生素治療

▲圖1：內視鏡檢查可見右方側咽壁腫脹，合併膿包分泌物（箭頭處）。（照片提供／楊士維）

這類咽喉部腫脹合併有膿汁分泌物的情況，馬上想到是深頸部感染。迅速將病患轉送到急診部門，安排電腦斷層檢查影像檢查發現在右側咽部有發炎化膿的跡象（圖2）。抽血檢查也顯示白血球及發炎指數雙雙上升，病患住院接受抗生素治療。在治療12天之後，右側咽喉腫脹的地方已消腫（圖3）。

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治療3週後，內視鏡檢查顯示，右側咽壁腫大、化膿已消失殆盡（圖4），病患也順利康復。

喉嚨痛是病患就診常見的症狀，一般常見是咽喉部急性發炎，但若此疼痛異於以往的疼痛，深頸部感染的情況就要考慮。

發燒、喉嚨痛併有吞嚥痛、頸部疼痛和腫脹、吞嚥困難都是側咽深頸部感染的常見症狀。有時會因局部組織感染發炎引起肌肉痙攣、疼痛而導致張口困難，或是局部腫脹影響到喉部組織或神經而導致聲音沙啞、低沉或是呼吸困難。這些症狀的嚴重程度可能有所不同，主要在於感染的程度和進展。若是呼吸道因為局部腫脹導致換氣不足、出現喘鳴聲時，必須要施行氣管內插管，以維持呼吸道暢通。這也是深頸部感染在臨床上是必須以急性重症策略來積極治療，住院並給予抗生素治療是必要的。若是有範圍較大的化膿，則必須適時地手術切開引流化膿。

深頸部感染的病患若有糖尿病、慢性腎臟病、營養不良、吸菸、大量飲酒，或是免疫功能低下（像是愛滋病、癌症、正在接受化學治療或是使用免疫抑制藥物等）的情況時，會大大增加治療的困難。

對於風險較高的病人來說，定期回診、保持良好的口腔衛生和及時治療任何感染等積極措施十分重要。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉科醫師）

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