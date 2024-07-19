護腸胃美肌膚 中醫：酷夏飲食勿踩3地雷

▲薄荷、荷葉、菊花、山楂、烏梅茶等飲品可降溫解暑，並減輕皮膚發炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／黃琦雯

▲圖2：陳先生的舌苔厚膩兼紅舌質。（照片提供／黃琦雯）

27歲的陳先生夏日酷愛喝冰飲，近1年不時腹瀉，鼠蹊搔癢難耐，西醫診斷股癬，使用西藥外用藥物痊癒後，仍不時復發，今年夏天更是手腳汗疱疹與痘瘡（圖1）造成皮膚時常留有難看疤痕與色素沉著，聽從太太的建議來到中醫門診，發現其病症與飲食密切相關。

▲圖1：陳先生就醫時，臉上有明顯的痘瘡。（照片提供／黃琦雯）

夏季高溫潮濕，新陳代謝旺盛，體力消耗大，抵抗力減弱。流汗後飲冰水易破壞腸道環境，導致嘔吐腹瀉。中醫認為，肺主皮毛，肺與大腸相表裡，腸道健康與皮膚病相關。診察中可見舌苔厚膩兼紅舌質（圖2），判斷其體內濕熱。

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狂灌寒涼飲品 恐引發腹瀉

◎夏季飲食地雷：

●冰火五重天：很多人吃火鍋後愛搭配冰淇淋，或吃酸辣食物配啤酒。這類飲食易造成「寒包火」，引發腸胃不適和皮膚問題。脾喜燥惡濕、胃喜潤惡燥，偏嗜冰冷或火熱食物會引發腸胃和皮膚問題。

●大量飲用寒涼飲品：夏天很多人猛灌西瓜汁、椰子汁或青草茶。這些飲品適量能降溫消暑，但大量飲用會引起血管急速擴張和收縮，腸繫膜供血不穩，導致腸道機能紊亂，進而引發腹瀉。

●過量食用高糖水果：台灣夏季盛產荔枝、芒果、龍眼等水果，過量食用會導致腸－腦軸混亂，讓腸道菌相失衡，引起腸道毒素累積，觸發皮膚發炎。釋放的發炎激素會誘發青春痘、粉刺及濕疹等皮膚問題。

◎夏季飲食建議

●清爽易消化的主食：主食以米食為主，選擇當令蔬菜，如白蘿蔔、大白菜、秋葵、綠竹筍、絲瓜、苦瓜、冬瓜等，汆燙放涼或煮湯食用。

白米（粳米）具有養陰生津作用，適合夏季食用。若夏季胃口不佳，可食用稀粥，但胃食道逆流患者應謹慎，以乾濕分離為主。

●健脾袪濕的中藥材：選擇白扁豆、綠豆、赤小豆、薏仁、蓮子等具有健脾袪濕功效的中藥材。

飲用室溫水 避免刺激消化系統

●適當的飲品選擇：建議飲用室溫（15-25°C）或稍涼的水（10-15°C），避免對消化系統的刺激。薄荷、荷葉、菊花、山楂、烏梅茶等飲品可降溫解暑，並減輕皮膚發炎。飲品和食品應避免加糖，適量加入蜂蜜即可。

反覆出現季節性皮膚問題，建議通過中藥調理腸道系統，並配合醫師指導，進行生活方式的調整，以達到更好的改善效果。

（作者為恩主公醫院中醫部主治醫師）

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