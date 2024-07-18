尿道感染住院 檢查驚見大腸癌

▲斷層掃描，顯示7公分大的升結腸腫瘤，侵犯十二指腸及右側輸尿管（紅色圈圈處）。 （照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

1位77歲阿嬤，本身有失智症和高血壓，這次是下肢水腫和呼吸喘3天，到急診時，初步診斷心臟衰竭和尿道感染而住院；因腹部超音波看到右側輸尿管腫大，所以安排斷層掃描，顯示7公分大的升結腸腫瘤，侵犯十二指腸及右側輸尿管（如圖），此外，她的血色素只有2.6mg／dL，遠低於正常值下限12，腫瘤指數CEA也很高。

大腸鏡檢在升結腸發現大片潰瘍性腫瘤，切片結果為大腸腺癌。後來病人接受右側大腸切除術，由於淋巴轉移的關係，術後得使用化學藥物治療。

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超音波和斷層掃描 快速找出病因

大腸癌可以藉著淋巴轉移，或直接壓迫輸尿管，導致尿道感染。所以，尿道感染可能不光是泌尿系統出問題，影像檢查包括超音波和斷層掃描，有助於找出病因。

大腸癌早期常常不會造成症狀，如果有血便、泌尿道感染、腳腫或體重減輕，往往是病程的晚期，是無法開刀根除的。大腸癌有年輕化的趨勢，學者建議40歲以上，就要開始大腸直腸癌篩檢，有家族史者要在35歲或更早的年紀，以內視鏡檢查追蹤。

有些大腸癌癌症指數CEA正常，且CEA升高的原因很多，所以CEA不能用來診斷大腸癌，但可做腫瘤切除後追蹤的指標。

提醒民眾，做好健康管理，定期身體檢查，必要時，尋求腸胃科協助，以大腸鏡早期診斷，是對抗大腸癌的不二法門。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

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