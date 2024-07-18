雙腳麻痛難行 微創脊椎減壓改善

▲北榮團隊感謝李先生（右2）出席記者會分享心得。 （記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲李先生出席記者會分享術前與術後的差異。（記者林惠琴攝）

70歲李先生出現雙側下肢麻痛導致間歇性跛行，就醫檢查發現，腰椎第4、5節神經狹窄，造成腦脊髓液循環不順暢影響步行，但接受脊椎微創內視鏡減壓手術，已恢復正常行走。過往脊椎手術通常被視為「動大刀」，但醫師指出，這項內視鏡手術比顯微鏡手術傷口更小、不到1公分，且最短30分鐘可完成。

內視鏡手術傷口小 術後恢復快

台北榮總骨科部脊椎外科醫師林希賢表示，腰椎第4、5節神經狹窄發生原因為俗稱「骨刺」的增生，通常是椎間盤退化，造成小面關節退化及連接椎板的黃韌帶肥厚所致，超過40歲盛行率可達28%，尤其容易發生在長期腰部承重負擔大的工作族群。

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林希賢指出，骨刺的增生會擠壓神經空間，脊椎狹窄症會造成神經壓迫，因此需要進行減壓。當復健的保守治療無效後，必須進一步手術，傳統手術傷口長達8至10公分，以便將脊椎上的肌肉及韌帶剝離，再移除椎板完成減壓，工程不小。

林希賢說明，現在則已發展出微創手術，對筋膜及肌肉組織破壞少，且術後恢復快，大多數不必引流管，病人多可於隔天或當天出院，神經恢復效果相同，內視鏡手術傷口更不到1公分，比顯微鏡手術2、3公分更小，術程最短只要30分鐘。不過，雖然術式有健保給付，但部分耗材要自費，以此個案為例，大約8.5萬元。

李先生說，因為腰椎的關係，術前走路舉步維艱，好像被綁住、鎖住，感覺不是自己的腳，且5、6分鐘就要停下來坐一下，尋求各種解方改善有限，最後就醫接受手術，術後隔天走到病房外，就感受到步伐輕快，不再沉重，心情也變得開朗，生活品質大幅提升，非常感謝醫療團隊。

台北榮總骨科部脊椎外科主任周伯鑫表示，脊椎微創內視鏡減壓手術傷口更小，堪稱「比微創還微創」，但術前須經醫師審慎評估，有椎弓斷裂、滑脫嚴重、骨折等情形不適合。

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