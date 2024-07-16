頭部不明腫塊 9旬婦頭皮出血竟是皮膚癌

▲手術後的老婦人已順利恢復健康 。 （照片提供／黃介琦）

文／黃介琦

▲頭部電腦斷層顯示6x8公分頭皮腫瘤侵犯頭骨。（照片提供／黃介琦）

高齡94歲獨居的沈姓阿嬤，本身患有失智、高血壓、糖尿病等多重共病，但平日生活起居都能自理，住在附近的兒孫都會定期回家探望她，就在最近1次孫女回去後，發現祖母的頭髮沾有血液，查看之下才發現頭皮上凸起一個包，而且還滲血，於是趕緊帶到醫院做進一步檢查。

沈阿嬤由孫女帶至門診，一進到診間後，她笑容滿面，完全看不出有任何不適感，檢查後發現她的頭皮有6公分的腫塊，還正流著血，後續便趕緊安排頭部電腦斷層檢查，不料結果顯示6x8cm大的頭皮腫瘤已侵犯頭骨，必須做手術切除，同時於組織病理切片檢驗，最後證實為惡性皮膚腫瘤中的「鱗狀細胞癌」。因評估年紀太大，採用術後加速恢復方式手術切除腫瘤，經由游離皮瓣手術重建頭骨，讓傷口加速癒合，頭皮疤痕比較美觀，後續再做定期追蹤檢查。

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皮膚上經常可見肉色或咖啡色的贅疣、瘜肉，加上皮膚癌的表現多變化，初期時往往不痛不癢，很容易就會忽視它的存在，如果不加以理會，可能會造成惡化。

鱗狀細胞癌外觀為紅色的斑塊，與大多數以黑色面貌出現的黑色素瘤或是基底細胞癌有所不同，通常表面粗糙不平或出現破皮潰瘍，可以出現在皮膚的任何一個地方，與其他皮膚癌不同的是，病灶較容易長得很大。過度曝曬於紫外線底下，為導致鱗狀細胞癌的主因，因此手臂、臉、嘴唇、耳朵、小腿，這些容易曬到太陽的部位，都是容易出現鱗狀細胞癌的地方。

注意有無不正常腫塊或新生黑痣

預防皮膚癌發生一定要常自我檢查，包括臉部、手背、前臂及小腿等經常曝曬太陽的部位，看有無不正常腫塊或新生的黑痣。為減少紫外線長期對皮膚傷害，防曬工作不可馬虎，尤其很多人以為防曬工作只是為了防止黑斑，其實防曬工作是為了防止皮膚癌發生，若需要在戶外工作或自行車運動，都要盡量減少不必要的曝曬，建議戴上頭盔、穿長袖及長褲保護皮膚不被曬傷，同時在曝曬的臉部、手背等處適當塗抹運動型防曬乳液。

（作者為大林慈濟醫院外科部主任、整形外科主任）

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