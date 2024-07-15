中醫解暑4飲品 生津清熱健脾胃

▲夏季解暑可以喝麥茶消暑解渴、健脾胃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

最近天氣持續高溫炎熱，很不舒服。中醫認為，「暑為陽邪，最易傷氣耗津，治應辛涼散熱」，意思是暑氣容易耗傷人體津液，當人體大量水分喪失，口渴及大量流汗後容易出現疲倦、全身無力，且有中暑或熱衰竭的可能，所以適量補充水分是必要的。

◎中醫解暑4方法

●西瓜皮煮水

可以用西瓜皮白色部分200克，加水約1500c.c.大火煮開，再轉小火約15分鐘後，放涼即可飲用，可以預防一般中暑。

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西瓜肉與果皮之間的白肉，中醫稱為「西瓜翠衣」，是溫病條辨中「清絡飲」內的組成之一，辛涼清暑，具有清熱、利尿的作用，可以消暑、生津止渴。

●荔枝殼煮水

準備荔枝殼約30克，先將荔枝殼浸泡清洗乾淨後，加入1500c.c.的水大火煮開，轉小火煮約10分鐘左右，熄火後再燜5-10分鐘即可。

《本草綱目》提到：「荔枝殼又解荔枝熱，浸水飲」，意即荔枝殼可以解除荔枝果肉的燥性，荔枝殼可以解渴止煩。荔枝殼屬性不寒不燥，適用於產婦產後口渴不止，或是容易口乾舌燥者，都可以飲用。但是，需要提醒大家，荔枝殼些許有農藥殘留，服用需適量。

●麥茶

大麥50公克，加入2000c.c.的水，大火滾後，轉中火續煮10分鐘，熄火後再燜20分之後過濾，建議不加糖，溫熱或放涼後飲用，可消暑解渴。

大麥焙煎製成的麥茶，《名醫別錄》記載，大麥「主消渴，除熱，益氣，調中」，大麥屬性微涼，可以清除體內的虛熱，消暑解渴，健脾胃。且麥茶含有豐富的膳食纖維，可減少便秘，緩解腹脹。但需要注意的是，最好不要加糖，溫熱或放涼後即可飲用。

●仙草茶

可用50克仙草乾加水約2000c.c.熬煮成「仙草茶」，熬煮約1-2小時，濾出湯汁，再加適量砂糖或蜂蜜調味。

《本草綱目拾遺》記載，仙草能「療飢澤顏」，也可以治療中暑，消火氣。但仙草性偏寒涼，若體質屬虛寒者（怕冷，手腳冰冷）不宜飲用太多。

容易腹瀉、手腳冰冷不宜

解暑之品大多味偏涼，若平時容易腹瀉、女生白帶偏多、手腳冰冷者、孕婦，則不宜服用。尤其，坊間解暑退熱例如青草茶（例如魚腥草等），大多性味苦寒，為清熱解毒之品，長期服用容易損害脾胃陽氣，損傷人體正氣。

若容易中暑或口乾舌燥無法改善者，請尋求專業中醫師協助。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

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