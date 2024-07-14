起重機司機耳鳴10年 慢性鼓室角炎作祟

▲電腦斷層檢查顯示，兩側骨性耳蝸殼內襯一圈低密度的軟組織，宛如虎皮蛋糕捲。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

▲從患者左側耳膜可以透視底下鼓室角一片紅腫（箭頭所指處）。（照片提供／陳建志）

1名60歲男性起重機司機，這10多年來，兩耳會一直會聽見高頻的嘰嘰嘰聲，很像頭顱的正中間有1隻蟬，不停地鳴叫。坊間聽力所檢查發現高頻性聽力受損，以為是老化或既往職業性噪音傷害所致。近1年來，開始會聽見一陣一陣的「噗、噗、噗」，頻率與心跳一樣，每晚睡前一躺下，更為嚴重，感到煩躁不安，難以入睡。

▲醫師正在診療耳鳴患者；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／陳建志）

就醫時，我檢查他的耳朵，透過兩側耳膜，隱約可以見到中耳腔有一團「紅腫」，宛如紅火鶴的肚子，原來是罹患了慢性鼓室角炎（chronic tympanic promontoritis）。爾後，電腦斷層檢查顯示，兩側骨性耳蝸殼變厚，內襯一圈低密度的軟組織，宛如虎皮蛋糕捲，證實是內耳迷路硬化病（labyrinthine otosclerosis）。

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根據解剖，鼓室角乃中耳腔內側壁，包含鐙骨足板（聽小骨連接內耳處），下方就是耳咽管入口。當照射光線充足時，醫師可以從耳膜透視到它，底下就是內耳。可能是某種內耳感染，誘發自體免疫反應，骨性耳蝸殼內長出炎性軟組織與豐沛的微血管叢，試圖清除病灶，卻傷害內耳，造成聽障。若病變蔓延到中耳，鼓室角首當其衝，黏膜下血液循環變得豐富，稱之為施瓦茲徵候（Schwartz sign）。若血流震動鐙骨足板，搏動波傳進內耳，患者就會聽見搏動性耳鳴。

陳年病變不可逆 及早就醫及早治療

此病一旦發現，已是經年累月的病變，難以復原。此病儼然慢性中耳炎，最好能早期發現，早期治療，目的在於調節顳骨免疫，遏止內耳傷害，減緩聽力退化。建議患者應當長期服用抗組織胺，搭配低劑量的副腎皮質素；若有細菌感染，則應接受抗生素治療，口服或靜脈注射均可。必要時，可服用乙型受器調節劑，降低心跳，減少搏動性耳鳴。

需注意的是，中耳腔靜脈瘤、血管瘤、血管球瘤或內頸動脈瘤，也會引起搏動性耳鳴，從耳膜可透視到中耳腔紅腫一塊，診斷需仰賴核磁共振或血管攝影，治療策略迥異，宜儘早正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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