黃金招財開運 還能改善乾眼症 眼瞼埋1.2克 助67歲婦眼皮閉合

▲吳文宏醫師表示，王婦術後復原成效佳，乾眼症也獲得改善。 （記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

67歲王姓婦人因眼睛乾澀、發癢，被眼科診斷出罹患「乾眼症」，經光田綜合醫院整形外科主任吳文宏檢查，發現其10多年前受傷，致顏面神經第二分支受損，導致右眼皮長久無法完全閉合，經自費在眼瞼埋入1.2公克的黃金，增加眼皮重量，不僅乾眼症獲得顯著改善，也不用擔心角膜因乾澀而潰瘍了。

吳文宏表示，眼睛閉合不全是因眼輪匝肌無力收縮，若眼皮長久無法完全閉合，除導致乾眼症外，也可能因眼睛無法保留足夠淚液，導致角膜潰瘍，嚴重甚至有失明風險。

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吳文宏指出，如果眼皮無法自行闔上，就必須借助外力幫助眼皮閉合，決定在王婦眼瞼內埋入黃金，增加眼皮重量，使眼瞼在重力作用下自然下垂，從而幫助眼皮閉合。黃金因具有穩定的化學特性，不會與其他元素組成化合物，不易生鏽、腐壞，常被用於裝設金牙，加入保養品或其他生醫材料中。

醫：黃金密度高體積小 適合當醫材

吳文宏表示，選用黃金縫掛在王婦的提眼肌膜上，因黃金密度高、體積小（密度19.30 g/cm³），適合作為醫材；鈦金屬雖也常作為醫材，但鈦金屬體積稍大（密度4.507 g/cm³），植入眼皮易外露，無法達到良好的閉合效果。

在術前，吳文宏即先在王婦的眼皮上嘗試黏貼不同重量的黃金，發現1.2公克最能使其右眼完全閉合及自然張開，因此，依其眼型進行客製化，手術效果良好，王婦的乾眼症獲得顯著改善，也不用擔心角膜因乾澀而潰瘍了。

吳文宏指出，眼皮閉合不全的情況很多，需根據患者不同情況選用適合的治療方式。若患者上眼皮閉合不全且伴有眼皮凹陷，就須採用「奈米脂肪移植術」，增加體積矯治上眼皮凹陷，並加重重量幫助閉合。每個病例的治療方法都需量身定制，才能達到最佳的治療效果。

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