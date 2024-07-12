全球第3例 亞洲首例 成人腎種在小孩肝臟 8歲童告別洗腎

▲吳小妹（右）不必再洗腎了，吳媽媽（左）十分感謝醫療團隊。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲吳小妹收到來自北榮醫療團隊的禮物，希望她能夠順利開啟「超跑人生」。 （記者林惠琴攝）

8歲吳小妹罹患罕見雙側威爾姆氏腫瘤，是腎臟惡性腫瘤，手術切除雙腎後，1歲多開始洗腎，眼見心臟衰竭等併發症日益惡化，啟動腎臟移植，卻因腹腔內幾乎無可用血管而失敗，台北榮總醫療團隊再為她移植成人腎臟，並利用肝臟當作「插頭」拉出1條「延長線」重建血管，腎臟終於順利運作，免再受洗腎之苦，此為亞洲首例、全球第3例。

▲北榮醫療團隊祝福吳小妹成功獲得新生活。（記者林惠琴攝）

罹罕見雙側威爾姆氏腫瘤 切除雙腎

北榮兒童外科主任蔡昕霖表示，威爾姆氏腫瘤占兒童腎臟腫瘤85%至90%，台灣每年約10人，特性是生長快且易轉移與復發，因此吳小妹切除雙側腎臟後，接受2年化療，並開始「洗腎人生」，以腹膜與血液透析排出尿毒。

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蔡昕霖指出，每天洗腎造成吳小妹生長遲滯、心臟衰竭及鈣磷電解質不平衡，引發嚴重骨質疏鬆，加上反覆感染，毫無生活品質，在束手無策下，腎臟移植是唯一解方。

肝靜脈嫁接延長血管 北榮成功移植

蔡昕霖說明，考量時間緊迫，決定移植成人腎臟，但須將血管重建於下腔靜脈與腹主動脈，偏偏吳小妹原本巨大腫瘤將下腔靜脈壓扁造成阻塞，無法重建血管，只好放棄首次移植機會。

蔡昕霖解釋，血管如同橋樑，血液經此流到人體各處，使組織、細胞獲得養分，但吳小妹腹腔內幾乎都是不堪用血管，所幸進一步檢查發現，肝臟內尚有一小段靜脈是健康血管，可用來重建血管。

蔡昕霖說明，今年4月歷經12小時手術，克服腹腔內嚴重沾黏，分開肝臟找到健康肝靜脈，將嫁接血管縫合於肝靜脈，以及植入腎臟吻合於嫁接血管，再搭配血管支架置放，確保腎臟血流通暢。如今，吳小妹終於擺脫洗腎。

吳媽媽談起吳小妹忍不住淚崩，女兒一出生就住院8個多月，返家不到3個月，又發現腎臟問題，因已習慣醫院生活，有一段時間回家甚至會害怕。

吳媽媽說，女兒1歲到8歲都在洗腎，但堅持上學，成績更名列班上前3名，「她都那麼堅強了，我要比她更勇敢」，因此即使首次腎臟移植等待10幾小時手術失敗，晴天霹靂，但第2次聽到有捐贈者時，仍半夜從屏東衝上台北，很慶幸這次成功。

吳小妹也寫卡片給捐贈者，在記者會現場一字一句念著：「感謝你捐給我1顆寶貴的腎臟，讓我可以不用再到醫院洗腎，我會好好保護它、愛惜它」。

北榮一般兒科主任張瑞文指出，以2022年台灣腎病年報推估兒童近200人洗腎，但目前登錄等候腎臟移植僅21人，強調透析治療死亡率是腎臟移植6倍，移植成功後身高、體重、智力發育都可追上同齡兒童，應給孩子一個希望，脫離終身洗腎。

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