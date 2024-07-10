中醫調理化解頭痛 免吃普拿疼

▲婦人經常頭痛欲裂，求助中醫調理後好轉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者顏宏駿攝）

記者顏宏駿／彰化報導

48歲的李小姐忙於工作，時常頭痛，吞普拿疼成為她的頭痛救星，但頭痛情況仍反覆出現，最後她求助中醫，除了以藥劑調理外，並將生活步調放慢，參加瑜伽課程，果然讓頭痛大幅緩解。

李小姐表示，因忙於工作，頭痛常常沒預警而來，頭頂與太陽穴兩側特別痛，吃一般止痛藥無法止痛，比較強的止痛藥才能稍止，多次腦波及電腦斷層等檢查都沒問題。

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彰化醫院中醫部主任醫師張煒東表示，李小姐痛在頭部兩側太陽穴附近，是少陽經頭痛，屬於膽經範疇，壓力大、睡眠不足、勞累過度都可能是引發原因，開立柴胡、川芎、黃耆等中藥調理；此外，因其為虛寒體質，又用吳茱萸、藁本系列的中藥調理。

除了中藥調理之外，張煒東說，李小姐是因為年齡增長，體力衰退，卻自我要求體能和工作量和年輕時相同，但身體長期負荷不了，日積月累後以頭痛表現出來，被稱為機能退化型頭痛。

張煒東表示，人體約30歲開始退化，到了40歲以後，退化速度可明顯感受出來，如果年輕時過度使用身體，退化的速度也會更快，表現出來的可能是眼睛老花、體力變差、肌少症、肩頸痠痛、頭痛等。

步調放慢練瑜珈 頭痛大幅緩解

張煒東建議把生活步調放慢，下班後進行健走、慢跑等運動，李小姐於是下班後參加運動中心的瑜珈課程，3個月後就很少頭疼，氣色變好。

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