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健康 > 杏林動態

颱風影響南部血庫告急 O型與AB型血液最短缺

2025/07/08 11:04

颱風影響南部血庫告急，O型與AB型血液最短缺。（高雄捐血中心提供）

颱風影響南部血庫告急，O型與AB型血液最短缺。（高雄捐血中心提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄捐血中心今（8）日緊急呼籲因受颱風影響，南部地區募血量大約短少約 5 千袋的血液，目前以O型及AB型血液最為短缺，希望大家能踴躍捐血，幫助需要輸血救命的民眾。

高雄捐血中心表示，受到丹娜絲颱風影響，南部地區連續2天停班停課，風災打亂了捐血中心原定的募血活動步調。

據統計，南部（含嘉南高屏澎東）地區每日約需 2000 袋醫療用血，受到丹娜絲颱風的風雨以及2天颱風假的影響，南部地區募血量大約短少約5千袋的血液，南部地區的醫療用血庫存，都出現嚴重短缺的狀況，尤其 O型及AB型血液最為吃緊。

高雄捐血中心強調，目前南部地區各血型血液庫存量，僅存4至5天左右，若醫療用血若血液庫存量無法盡快補 足缺口，將對醫院所需醫療用血造成衝擊。

捐血中心緊急呼籲南部鄉親，只要身體健康，兩週內沒有感冒、吃 藥、打針等不適症狀，盡快前往鄰近的捐血室或捐血車捐血，以挽救急需輸血的病友。

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