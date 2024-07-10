8旬嬤腰椎骨折 微創骨水泥灌漿2天出院

▲亞大附屬醫院團隊將「骨水泥」灌入腰椎第2節椎體塌陷處。（亞大附屬醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

▲鐘本聿醫師表示，蘇阿嬤腰椎第2節有明顯壓迫性骨折。（記者黃旭磊攝）

83歲蘇阿嬤看電視從沙發跌坐倒地，痛到無法走路，怕被家人罵不敢講，連日夜不成眠醫生診斷腰椎第2節壓迫性骨折，接受微創經皮椎體成形術，將「骨水泥」灌入椎體塌陷處，蘇阿嬤術後2天穿著背架走路出院，直笑說「攏袂痛啊」。

「醫師啊，痛到沒辦法上廁所、睡覺」，蘇阿嬤月初從沙發起身時，不慎跌坐倒地，怕被兒媳責怪，自行吃止痛藥未料疼痛加劇，上廁所蹲馬桶、平躺都痛到掉眼淚，經家人協助前往亞大附屬醫院接受骨科團隊治療。

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亞大附屬醫院骨科醫師鐘本聿說，蘇阿嬤被推到門診時，表情痛苦，不斷表示腰很痛，翻起身等任何小動作都痛，經由X光檢查發現腰椎第2節有明顯壓迫性骨折，因高齡停經導致骨質疏鬆，使用傳統手術恐有麻醉等風險。

團隊採用「微創經皮椎體成形術」，在蘇阿嬤腰部切出約0.5公分傷口，再藉由特殊套針將「骨水泥」灌入椎體塌陷處，術後觀察椎體重新穩固，阿嬤隔天下背痛感疼痛指數從9降到1-2，直呼「攏袂痛啊」，住院2天後穿著背架順利走路出院。

高齡停經骨鬆 傳統手術有麻醉風險

鐘本聿強調，手術常用於治療脊椎壓迫性骨折，俗稱「灌漿」植入骨水泥（Bone Cement），成分以聚甲基丙烯酸甲酯（Polymethyl methacrylate, PMMA）為主，術後達到重新穩固椎體效果，而蘇阿嬤胸椎或腰椎壓迫性骨折症狀，為停經後女性為骨折高風險典型症狀。

院方表示，手術常見併發症是骨水泥外漏，但幾乎不會造成嚴重後遺症，以現階段醫療技術可說十分安全，建議婦女務必趁早存骨本，多攝取鈣質、維生素D3、蛋白質、適度曬太陽，也要進行負荷運動預防骨鬆疏鬆。

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