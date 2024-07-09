半年中藥加針灸 房事「衝衝衝」！

▲五柱穴及氣海、關元等穴道。 （照片提供／黃鋒榮）

文／黃鋒榮

40歲的楊先生陽痿早洩，用藍色小藥丸雖然能短時間如無敵鐵金剛，平時卻老是腰痠氣虛，婚後多年還是膝下無子，太太陪他尋求中醫協助，發現他屬腎陽虛，經過服藥及針灸「溫陽補虛」，半年後不只恢復年少衝勁，連體質都轉好，不再腰痠氣虛，太太還傳簡訊道謝。

楊先生是工程師，10多年長期飲食及作息不正常，房事每況愈下，越著急就越不起勁，只有靠著藍色小藥丸讓他能略盡人事，但身體似乎也跟著每況愈下，手腳冰冷及腰痠越來越嚴重，才尋求中藥能否根治。

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體質都轉好 不再腰痠氣虛

楊太太陪同就診時也說，丈夫英雄氣短，縱使藉助藍色小藥丸，也是曇花一現，無法長久，她也跟著長噓短嘆，最重要的是，丈夫身體長期「虛累累」，擔心她從活寡婦變真寡婦。

9成以上的陽痿早洩是因為腎陽虛或心脾兩虛，楊先生屬於腎陽虛，透過右歸丸、金鎖固精丸及其他補腎的中藥進行溫陽補虛，後續再滋陰，以求陰陽調和，達成體質改善。

在這段期間，再於巨闕、中脘、下脘、左梁門，右梁門等五柱穴及氣海、關元等穴道進行針灸，對於溫陽補虛有加乘的效果；楊先生服藥及針灸半年後，重振雄風。

（作者為衛生福利部彰化醫院中醫師）

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