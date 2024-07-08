頻尿猛跑廁所 可能是膀胱過動症

▲急尿、頻尿、夜尿可能是膀胱過動症，有症狀還是先就醫確認排除其他致病原因，再著手治療。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／方琬云

「怎麼剛尿完沒多久，又想跑廁所了？」、「一個晚上起來好幾次，都不用睡覺了！」、「想解尿的感覺一來，就快要憋不住了！」，在門診中，當患者說出這樣的困擾後，常會接著問：「醫生，我是不是膀胱無力啊？」其實跟大多數人想像相反，這樣的症狀其實代表膀胱太過敏感，進而產生收縮而導致問題。

膀胱過動症在任何年齡層或性別都有可能發生，是相當常見的臨床症狀。標準症狀為急尿、頻尿、夜尿，甚至合併急迫性尿失禁的狀況。但是這樣的診斷，必須排除其他致病原因，比如說泌尿道感染、泌尿道結石等。

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除了要先排除其他可能，初步評估也包括了排尿日誌，病人要了解自己的解尿頻率、每次的解尿量，以及喝水量。

藥物介入前 先調整生活型態

在藥物介入治療之前，生活型態調整也是必須的。可藉由減少攝取咖啡因、調整攝入水分習慣、戒菸、改善肥胖來降低膀胱過動相關症狀。常用藥物主要有抗膽鹼藥物，以及β3腎上腺素受體促效劑等2大類。藥物治療主要是藉由減低膀胱收縮，增加膀胱放鬆，來達到症狀緩解目的。用藥初始需配合門診追蹤評估藥效，也避免副作用產生。

藥物效果不彰時可考慮手術

當藥物效果不彰，可以考慮手術方式。主要利用膀胱內視鏡在膀胱壁注射A型肉毒桿菌素來放鬆膀胱肌肉，改善膀胱過動症狀。

男性患者的頻尿症狀，還要額外考慮攝護腺肥大的影響，需要這方面相關檢查及治療。

不過，有頻尿的問題不用著急，觀察自己的排尿狀況及水分攝取頻率，再配合就醫諮詢，必要時，由醫師開立藥物使用，評估是否需要進一步治療。

（作者為彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師）

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