服藥控制甲亢 高齡產婦「做人」成功

▲甲亢孕婦務必定期回診檢查甲狀腺功能及調整藥物劑量。 （照片提供／王子源）

文／王子源

▲醫師鼓勵有心備孕卻患有甲亢的女性患者，只要聽從醫囑，仍有機會一圓當媽夢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王子源）

40歲林小姐因晚婚關係，婚後積極備孕，不料1年前檢查出患有甲狀腺機能亢進（簡稱甲亢）得接受藥物治療。在被告知甲亢不宜懷孕，恐有流產風險後，她感到憂慮，但聽取新陳代謝科醫師的專業意見，決定遵從醫囑服藥控制，果然順利懷孕，並於日前平安生產、喜獲麟兒，讓她開心地說：「我終於當媽媽了！」

患者自述婚後努力「做人」，肚子依然沒有動靜，偏偏又陸續出現容易緊張、心跳變快、怕熱、焦躁、胃口好，體重卻減輕等異常症狀，看診後診斷為甲亢，讓她遲遲不敢一圓當媽媽的夢想。轉眼1年過去了，雖然游離甲狀腺素（free T4）保持正常，甲狀腺刺激素（TSH）卻依舊低下，求子心切的她，決定尋求新陳代謝科醫師意見。

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經來院諮詢，建議服藥2個月後，甲狀腺刺激素仍低，但游離甲狀腺素持續穩定在正常範圍內，於是告知可專心「做人」；3個月後，患者回診時面帶喜色說她懷孕了，之後持續服藥2個月後暫時停藥，只需定期檢查甲狀腺功能即可。日前患者順利生產，母子平安，夫妻開心地帶彌月蛋糕來感謝醫療團隊。

罹患甲亢孕婦流產風險高

臨床上，懷孕期間最常見的甲狀腺問題就是甲亢，其中絕大多數為「葛瑞夫茲氏病」，這是1種主要侵犯甲狀腺的自體免疫性疾病，具有家族遺傳傾向。1835年由愛爾蘭醫師葛瑞夫茲首先提出，若懷孕時合併甲亢未治療，確實會增加流產、早產、胎兒生長遲滯、體重不足、死胎、新生兒甲狀腺機能亢進、孕婦子癲前症、鬱血性心臟衰竭及甲狀腺風暴等風險。

游離甲狀腺素穩定後免服藥

不過，只要經過藥物治療，前述危險皆可降低。以林小姐為例，只要服藥至游離甲狀腺素正常，即使甲狀腺刺激素低，還是可以懷孕的，只是在懷孕初期，一般仍要服用藥物，以穩定維持游離甲狀腺素的數值，等進入懷孕中後期，由於自體免疫會減弱，游離甲狀腺素大多會降到正常值，此時孕婦也許就不用服藥了。

由於孕婦生產後自體免疫又增強，許多產婦甲亢往往會復發，這時病患又需要開始服藥，不過，抗甲狀腺藥物只要劑量不是很大，透過乳汁傳到嬰兒的量是非常少的，所以媽媽還是可以安心餵母乳。

提醒有甲亢的婦女最好等甲狀腺功能正常後再懷孕，比較安全；懷孕後，更需要定期回診檢查甲狀腺功能及調整藥物劑量。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國醫藥大學附設醫院內分泌科主任）

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