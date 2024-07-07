面對自律神經失調 不讓腸躁頻尿影響生活

▲腸躁症出現的腸胃不適症狀令人困擾，但通過積極管理和治療可以改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭育祥

暑假本應是放鬆和享受的季節，但隱藏的健康問題如自律神經失調引發的腸躁症和膀胱過動症，卻可能讓人倍感煩惱。這些問題不僅影響日常生活，也侵蝕我們享受假期的樂趣。

自律神經系統就像人體的內部指揮官，負責管理心跳、呼吸和消化等無意識的身體功能。當我們面對壓力時，交感神經系統會啟動，讓我們做好應對挑戰的準備；相反地，副交感神經系統在我們放鬆時運作，促進消化和身體修復。當這兩個系統失衡時，就會出現一系列健康問題，包括腸躁與膀胱過動。

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腸躁的起因包括：腸道蠕動異常和神經系統對腸道的過度敏感。這些異常可能是由壓力、飲食或感染等因素引發，導致腸道過度活躍或蠕動過慢，從而出現腹痛、腹脹、便秘和腹瀉等症狀。

膀胱過動則是因膀胱的逼尿肌過度活躍，這可能與大腦和膀胱之間的神經信號傳遞異常有關。當自律神經系統失調時，這些神經信號更會被放大或錯誤傳遞，強化頻繁排尿、急迫性尿失禁和夜尿等問題。

了解自律神經系統的運作，可以幫助我們更好地應對這些健康問題。積極尋求專業的醫療建議和治療方法是關鍵。例如：飲食調整、壓力管理和適當的藥物治療都能有效緩解症狀。

調整飲食藥物治療 有效緩解症狀

自律神經失調導致的腸躁症和膀胱過動症雖然讓人困擾，但通過積極管理和治療，我們可以改善生活質量。每一個小小的改變都值得慶祝，讓我們一起朝向更健康的生活前進。

（作者為自律神經失調症協會理事長、郭育祥診所院長）

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