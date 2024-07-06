防夏日溺水 國健署叮嚀「守護幼兒5部曲」

▲國健署提醒，孩童暑假戲水，應做好防護，以防發生憾事；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

各級學校進入暑假時期，戲水是許多家庭消暑的選項之一。國民健康署提醒，事故傷害是1到5歲兒童死因首要原因，溺水更是其中大宗，家長若帶孩童外出，務必挑選安全的環境，並隨時注意孩子發出的聲響與動靜，時刻與孩子保持1隻手臂的距離，也建議預先學習水上的安全技能與自救方法。

2023年國人死因統計指出，事故傷害位居1到5歲兒童死因第1名，共有34人死於事故傷害，其中因「意外溺死或淹沒」在1到5歲事故傷害主要死因類別中排名第2名。

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國健署長吳昭軍指出，只要是有水的地方，不論深淺都存在溺水風險，如戶外泳池、溪邊、海邊、充氣泳池，甚至是幫幼兒洗澡的浴缸與澡盆、廁所的馬桶等都暗藏危機。

視線不能離開 隨時保持一臂距離

因此，吳昭軍呼籲家長牢記「守護幼兒5部曲」，包括看、聽、學、選、陪等，確保幼兒在戲水時安全無虞，尤其務必時刻注意孩童在水中的舉動，視線不能離開孩童，且千萬不要因為在家裡就掉以輕心，過去就曾發生幼童在浴缸中玩水，孩子卻意外溺斃的情況。

吳昭軍也提到，孩子若發出呼救聲，或是相反的突然很久沒有聲音，很可能就是溺水的警訊，尤其後者可能代表孩子已經沒有辦法呼救、情況非常危急，若不及時發現，片刻的疏忽可能帶來無法挽回的後果，也建議家長與孩童隨時保持1隻手臂的距離，隨時應對突發情況。

此外，吳昭軍說，除了戲水當下確保孩子安全，家長在選擇戲水環境時，就要多加留心，應以具有救生人員與設備的合法水域為佳，且切勿超越警戒範圍、要先穿戴救生設備及充分熱身再下水，事前也可以先學習水上活動安全知識與自救技能，增加自我保護能力。

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