運動性抽筋 中醫針薰助返賽場

▲針灸穴位。（照片提供／曾胤豪、姜智釗）

文／曾胤豪、姜智釗

首次見到12歲的江同學，進入診間的他走路怪怪的，他說，大概1個月前在跑步衝刺後抽筋，左小腿就一直處在很緊繃的狀態，還有好幾天晚上睡覺因為抽筋而痛醒，連帶讓白天的訓練無法順利提升強度和累積量能。

抽筋是指不自主的肌肉收縮痙攣，導致急性的短暫肌肉疼痛和僵硬，有時還會伴隨肌肉的顫動。

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配合調整運動訓練 擺脫抽筋陰影

運動性抽筋經常發生在運動過程或剛結束時，好發於運動時會使用到的大腿或小腿等跨關節肌肉群。目前對於運動性抽筋的研究還沒找到明確的機轉，但速度性運動或競賽尾端的疲倦、表現不如預期的身心壓力、睡眠不足的狀態不佳、高溫濕熱的季節或環境、曾經受傷或抽筋過、前次抽筋的持續時間過長，都是運動性抽筋發作的高危險因子。

抽筋的症狀很類似於中醫的「轉筋」描述，認為經脈筋肉的氣血榮養不足是最主要的發生原因。

根據江同學的四診評估，開立赤芍、白芍、甘草、伸筋草、夜交藤和木瓜等滋養陰血和柔筋緩急的中藥，並為他針灸上肢的手三里穴和肝門穴、下肢的委中穴、承山穴、陽陵泉穴和正士穴（如圖），再搭配小腿反覆抽筋而不舒服部位的中藥薰蒸，一同達到舒筋活絡的效果。

除了中醫的治療之外，提醒江同學在症狀逐漸好轉的同時，運動前，除了要有確實的全身性和動態暖身，還要多加強下肢的局部暖身；運動後，或者又抽筋時，則要執行靜態的伸展。

此外，訓練期間要保持規律的作息，擁有足夠的休息和睡眠，也要注意水分、熱量和營養的補充，才能讓身心不會過於疲勞，有助於後續修復。

經過中醫的用藥和針薰，加上運動訓練的調整，江同學逐漸擺脫反覆抽筋的陰影，回到競賽場上，盡情揮灑汗水。

（作者皆為桃園市楊梅區埔心風澤中醫診所醫師）

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