避免孩子暑假網路成癮 父母宜多關心與溝通

▲若孩子一有空，就守在電腦前上網，可能有網路成癮的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／吳孟寰

漫長的暑假來臨，也是學生使用網路的高峰時期。家中的孩子是否沉迷網路遊戲而影響學業、家庭和人際關係，甚至造成肩頸痠痛及視力不良等影響，都值得家長們關心。

青少年由於面臨青春期，或親職教養資源不足，與父母關係易生緊張敏感。也因目前資訊網路與電腦手機普及，人手一機網路吃到飽，以致容易每天沉迷於網路遊戲。除了影響學習動機外，也會衍生諸多問題，例如：人際孤立、身體健康受損、時間管理，都受到負面的影響。

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另外，在面臨現實生活事件，習慣以虛擬角色及遊戲設定攻擊模式回應。當家長限制其電腦網路使用，被迫停止時，會有不安或憤怒的情緒等，迫使親子關係更加緊張。甚至因家人管教及限制，而引起更嚴重的肢體衝突，家人關係決裂。有的暑假結束開學後，自我封閉於遊戲角色無法自拔，繼而不願意繼續完成學業，導致中輟，時有所聞。

當孩子出現以下6大現象時，家長應當心孩子可能有網路成癮的問題：

●一回家或一有空時就守在電腦前上網。

●在無法上網時，會出現焦慮、不安、情緒低落或發脾氣情形。

●上網時間越來越長，上床時間越來越晚。

●越來越不想和同學出去，或從事其它休閒活動。

●白天精神越來越差，做事無法專心、頻打瞌睡。

●開學後功課變差，寫作業變得草率，上學拖拖拉拉。

網路成癮或過度使用的個案，通常會否認網路帶來的問題。家長當面指責或說教，可能造成親子關係更加緊張，更無法開展良性的溝通。建議家長先試著了解孩子是否已經達到網路沉迷的程度，也提醒家長更需要注意的是網路成癮背後的問題，例如：長期陷於人際關係困難、學業成就低下、或家庭關係衝突等，也是造成很多人會選擇網路遊戲或社群網站來逃避壓力、尋求成就感，或是彌補社交需求的原因。

親子一起規劃上網時間

建議家長在漫長的暑假中，可採取：與孩子一起規畫生活與上網時間，規範每日使用網路的時間，協議將重要事情做完後才可上網，共同從事的戶外休閒活動等。

焦慮憂鬱 需身心科治療

另外，家長也可與學校老師聯繫，了解孩子在校人際相處情況，是否有被霸凌、遭同儕排擠，或是學習困難等狀況。如果孩子因限制網路使用的時間而有明顯焦慮、憂鬱症狀、自殺意念，或是與家人嚴重衝突，建議至醫院身心科門診接受評估與治療。

（作者為衛生福利部草屯療養院醫師）

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