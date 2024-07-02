含糖飲料當水喝 淪洗腎度日

▲醫師指出，含糖飲料的主成分多為精製糖、奶精及化學香料等，不僅熱量高，且有害身體健康。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

38歲男子阿俊（化名）不菸不酒，但愛吃高糖、高油的食物，把含糖飲料當成開水喝，20多歲就驗出偏高的血糖，他不以為意，直到驚覺雙腳水腫、呼吸變喘，就醫檢查發現已經腎衰竭，需要血液透析（洗腎）維持腎臟的功能。

血糖值偏高 不以為意

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，台灣每10人中，約有1名糖尿病患者，每7位糖友出現1人患有糖尿病引起的腎臟病，糖尿病未控制好就容易引發腎病變，造成蛋白尿增加與腎功能下降，罹患腎病後需長期洗腎。台灣目前已有8萬多人洗腎，將近一半與糖尿病有關。

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他表示，含糖飲料多為精製糖、奶精與化學香料，熱量高且增加肥胖、代謝症候群的可能性，同時升高血壓、血糖、血脂，提升罹患心血管疾病、糖尿病與腎臟病風險。

足夠白開水 避含磷飲料

王奕淳建議，民眾攝取足夠的白開水，每日至少補充1500c.c.白開水，但如果是心衰竭、肝硬化或慢性腎臟病人就要限制水分，每日攝取量約是每日尿液量再加500c.c.；減少飲用含糖飲料，可用茶飲代替汽水、果汁，茶飲建議選擇「水多茶少」的淡茶，避免瞬間攝取大量草酸，飲茶次數也不能過多；減少飲用汽水、可樂、牛奶等含磷飲料，避免高血磷引發心血管疾病，咖啡及豆漿屬於植物磷，也應少量飲用。

王奕淳說，民眾應養成以白開水或無糖淡茶飲，取代含糖飲料的習慣，洗腎病人應避免含磷飲料、楊桃汁，以免造成神經中毒，定期驗尿、抽血檢查，早期發現，才能早期治療。

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