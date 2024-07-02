翁渾身癢到徹夜難眠 原來是「高血磷症」惹禍

▲腎功能不佳的民眾如果有皮膚搔癢狀況，當心可能是高血磷症上身；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／周哲毅、賴佳汶）

文／周哲毅、賴佳汶

75歲的孫先生罹患高血壓20多年，5年前又檢查出慢性腎臟病，雖然還不到洗腎階段，但最近突然全身發癢難耐，子女懷疑是皮膚太乾燥，幫他買名牌乳液都沒用。就醫抽血檢查，發現血液中的磷離子值超標，確診為「高血磷症」，調整飲食，避免食用含磷量較高的食物後，狀況才大為好轉。

孫先生就診時表示，近年來雖然檢查出罹患慢性腎臟病，不過肌酸酐數值多半都在3.5-4mg/dL範圍之間（男性正常值為0.7-1.2mg/dL），身體狀況還算穩定。不過，安排他抽血檢驗血液中磷離子指數，磷離子卻高達10.2mg/dL，嚴重超標，這也是造成他全身奇癢難受的禍首。

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磷離子是身體不可或缺元素，有助於形成和強化骨骼和牙齒，並協助細胞產生能量和建立細胞膜。正常來說，一般民眾的血液中磷離子（簡稱血磷值）濃度約為2.5-5mg/dL，但若有攝取過量高磷食物、副甲狀腺功能減退或糖尿病相關酮酸中毒等狀況，則可能導致血磷值增加，尤其晚期慢性腎臟病或腎衰竭患者，更是高血磷症的高風險族群。

腎友要當心致命風險

據統計，70%晚期慢性腎臟病患者患有高血磷症，因為患者的腎臟無法排出足夠的磷離子，進而增加血液中磷離子，之後在人體組織中形成晶體（鈣化），導致嚴重動脈硬化，引發中風、心臟病和血液循環不良，此外晶體也會沉澱在皮膚，引發嚴重的搔癢。

調整飲食 或輔助「磷結合劑」

治療高血磷的第一步，就是要調整飲食方式，或限制某些食物和飲料，必要時，也可藉由「磷結合劑」輔助，幫助身體更難吸收磷離子，且讓更多的磷離子被排出體外。萬一已經邁入腎衰竭階段，血液透析也是清除血液中多餘磷酸鹽的有效方法。

提醒晚期慢性腎臟病或腎衰竭患者，一般乳製品均含有過多磷，建議選擇專用配方奶為宜，外食和加工食物則是含過多調味料，磷含量容易超標，必須減少外食，乾豆、內臟或核果的含磷量也偏高，至於全穀類食物雖可增加纖維攝取量，改善血糖控制，但因會使磷上升，應避免食用。如果有出現高血磷問題，只要盡快諮詢專業醫療團隊，多半都能獲得改善，無須太過憂慮。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院腎臟醫學中心副院長周哲毅、腎臟科個管師賴佳汶）

▲醫師提醒，預防高血磷症，務必從飲食習慣先下手。（照片提供／周哲毅、賴佳汶）

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