男大生暑假遊墾丁 雀斑曬成老人斑

▲高雄22歲男大生阿威遊墾丁被確診為老人斑的一種「日光性小痣」，阮綜合醫院皮膚科劉昭宏醫師採雷射治療改善。（阮綜合醫院提供）

記者黃良傑／高雄報導

高雄一名熱愛戶外運動的22歲男大生，去年暑假一趟墾丁旅遊，赫然發現原本臉上細密小斑點，突然變大而明顯，連忙向皮膚科求助，竟確診為「日光性小痣」，為老人斑的一種，所幸經雷射治療獲得改善。

罹日光性小痣 雷射治療改善

皮膚科醫師劉昭宏表示，老人斑並非老人專有，而且只是統稱，另稱「日光性小痣」也是曬斑，還包括網狀脂漏性角化症、良性苔癬性角化症、擴散性色素性日光性角化症、曬傷性雀斑，以及惡性小痣等皮膚問題，是皮膚問題的老化與陽光紫外線累積的傷害。

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紫外線傷害 年輕病患變多

劉昭宏說，老人斑的產生與陽光紫外線傷害、年齡、體質有關，雖然40歲以上的病例最普遍，但20幾歲年輕人也不再罕見，老人斑目前無法塗抹保養品或藥物去除，民眾不可輕信坊間廣告，只能以雷射或其他破壞性療法。

他強調，老人斑初期呈斑點狀，顏色會隨時間從黃棕色變成黑色，形狀大小從幾公釐到幾公分不等，是邊界明顯的平面斑塊，多為良性，僅極少數必須與惡性黑色素瘤鑑別診斷。主要分布在臉上、手背、前臂、胸口等日光容易曝曬到的部位，老人斑若出現不規則擴散、局部變厚，或局部顏色變化時，就需要儘速就醫切片，診斷是否癌細胞病變。

傳統去除老人斑要用冷凍、電氣燒灼、果酸換膚，至於要採取何種方法？要視個人習慣、生長部位、斑點數目大小而定，劉昭宏表示，多數方式難控制治療深度，容易留下疤痕，相較之下，雷射治療具有選擇性破壞的特性，較不會傷及旁邊正常組織，成為老人斑治療的主力。

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