轉個頭就暈眩耳鳴 耳石沉積症作崇

▲醫師正以耳石復位術治療患者。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

1名60歲男性，近1年來，只要一轉頭或低頭，就見到眼前景物快速地旋轉，持續數秒鐘至數分鐘，每晚睡前剛躺下，或者平躺久了，向右翻身，又感覺周圍在旋轉，噁心想吐，只能保持著向左側臥，才會比較安定。暈眩發作時，右耳還會聽到一陣一陣忽大忽小的「嘰～嘰～嘰」，彷彿耳邊有一隻蟬正在高歌。起初以為是自律神經失調，後以為是腦部長東西，核磁共振檢查卻無異常發現。

罹患橢圓囊病變性耳蝸症候群

就醫後，經過理學檢查，我發現是右側後半規管及水平半規管耳石沉積症，在進行幾次的耳石復位術後，暈眩消失，就連耳鳴也消失了，原來是罹患了橢圓囊病變性耳蝸症候群（utriculopathic cochlea syndrome）。

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此病起因於耳石掙脫耳石斑，離開橢圓囊，沉積於某一支半規管內，就會在患者改變頭部姿勢時，因重力及慣性作用，持續帶動半規管內淋巴液的流動，使患者以為頭部還在轉動，引發眼震及暈眩。

耳石斑少了大量耳石，重量明顯減少，橢圓囊變輕，向上浮起，膜性迷路型態改變，經由連接管，向上拉扯球囊及耳蝸管。近端段耳蝸管（高頻耳蝸）向上扭曲，柯蒂氏器跟著位移，聽毛扭曲，聽毛細胞發出電生理訊號，經由聽神經傳進腦幹，最後傳進大腦顳葉，產生聽覺，患者聽見耳鳴。

當耳石在半規管內滾動時，整個膜性迷路也會跟著震動，不僅耳鳴加劇，還會出現迴音，易生聽覺過敏，甚至誘發偏頭痛。

耳石復位術後症狀消失

此病治療，以耳石復位術為主，醫師觀察患者眼球，轉動患者頭部，改變身體姿勢，把易位的耳石逐一歸回橢圓囊內，同時治療暈眩及耳鳴。

需注意的是，上半規管裂隙、半規管外淋巴瘻管、骨性半規管發育不良、前庭性陣發症（顱內動脈壓迫聽神經）、前庭性偏頭痛及梅尼爾氏病患者，也會在陣發性暈眩發作時，同時耳鳴，耳石復位術只會加重病症，宜先正確就醫，才能對症下藥。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

▲橢圓囊病變性耳蝸症候群機轉。（照片提供／陳建志）

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