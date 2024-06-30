腋汗腋臭好惱人 皮膚科小手術來解決

▲腋下多汗與狐臭問題影響生活品質及社交，可透過皮膚科小手術解決困擾。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／許修誠

夏日已至，通勤族曉華跟朋友嘉芳（皆化名）開始擔憂腋下的味道藏不住，襯衫的汗跡不好看，其實這些問題都可在皮膚科解決。

曉華與嘉芳的狀況，起因是來自腋下過度旺盛的汗腺。腋下除了有受到交感神經支配的小汗腺（eccrine glands），會因悶熱與緊張，交感神經性興奮而大量分泌之外，還有另1組腺體，叫頂漿腺（apocrine glands）。這些腺體，尤其是頂漿腺所分泌出來的汗液，在空氣中被氧化、被細菌分解而產生味道，這就是腋下異味產生的原因。小汗腺只要是身上有正常皮膚的地方都有，而頂漿腺存在特定部位，如腋下、會陰部；腋下因活動頻繁且較少衣服遮蔽，容易使氣味飄散，造成困擾。

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很多人會使用含鋁的止汗劑或體香膏來暫時遮蔽，但鋁化物跟神經退化疾病關係的陰影一直揮之不去，且產生接觸性皮膚炎的比例也不少，使得民眾紛紛尋求長久解決的辦法。

含鋁止汗劑或體香膏 有皮膚炎困擾

●星狀神經節燒灼術：胸腔外科或神經外科醫師利用胸腔鏡，在全身麻醉之下，探針標定星狀神經節後，利用微波加熱燒除；若患者同時合併有手汗時，也可獲得解決。雖然少數患者可能有轉移性代償性出汗的可能，但對於手汗嚴重影響生活或工作也合併腋汗腋臭的患者，仍然是重要治療方式。

●毛囊旁組織微針燒灼術：雖然不會移轉代償，然而成效卻有限。

●微創汗腺切除術：

1.體內雷射或超聲波破壞汗腺。

2.微創器械切除汗腺。此類微創手術不需全身麻醉，恢復時間短，配合醫囑好好休息，小心維持加壓穩固以減少血腫發生機會，1週後拆線，術後疤痕不明顯，且術後不會有汗腋移轉的風險，也是個理想的手術方法。

近來生物醫學的發展，組織膠亦被運用在腋下頂漿腺微創切除手術上。組織膠能加速傷口癒合，改變加壓外固定的放置方式、減少術後疼痛與縮短傷口照顧時間。

（作者為彰化基督教醫院皮膚部主治醫師）

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