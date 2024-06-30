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水→肉→菜→飯→果 吃飯有順序 減肥省點力
文／吳佳穎
減重期間吃飯順序該怎麼吃呢？有人說先喝水，有人說先吃菜，其實吃對順序可以讓你吃得飽又瘦得好！
吃飯的順序建議調整為「水、肉、菜、飯、果」，飯前喝1杯白開水，接著先從蛋白質食物（肉）開始吃，食用順序蔬菜→澱粉→水果，這樣的吃法不但可以增加飽足感，也不會挨餓，是維持好身材關鍵。
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減脂關鍵還是在熱量赤字
◎吃飯順序有助於減肥，前提是先做好這兩件事情
●熱量赤字
減脂的關鍵依然在熱量赤字，也就是熱量的攝取量〈熱量的消耗量，才有可能減脂成功，如果沒有控制食物選擇跟份量，一樣不會變瘦，這是最基本的原則。
●吃飯速度
當我們進食的時候，會抑制荷爾蒙飢餓素，並釋放飽足激素，通知大腦已經有飽足感，可以停止進食，這也是為什麼有人說，細嚼慢嚥能夠幫助大腦有足夠時間接收飽足感信號，如果吃很快，反而會覺得沒有飽足感。調整吃飯順序的前提是，吃的速度要放慢，不然咕嚕很快的吃完，就跟混著吃意思一樣。
細嚼慢嚥 放慢進食速度
◎吃飯順序小口訣：水肉菜飯果
●先喝白開水
用餐之前先喝水，可以幫助產生飽腹感，減少食慾，降低用餐的食物份量，幫助創造熱量赤字。
●吃肉（豆魚蛋肉類食物）
先吃肉，因為是低GI食物，可以降低胰島素（促進脂肪合成的荷爾蒙）分泌速度。
●吃蔬菜
蔬菜富含膳食纖維，可以增加飽足感，減少後面澱粉的份量，同時平穩身體的血糖、胰島素分泌，較不容易囤積脂肪，也能幫助飯後腸胃消化。
●最後吃澱粉、水果
血糖波動大，反而容易快餓，含醣的澱粉比如：米飯、麵條，以及水果放最後吃，可以避免血糖快速上升、下降。
台灣的飲食種類複雜，許多人很難做到這樣的吃飯順序，如果不方便，可以先嘗試把飯（全穀雜糧類）、水果留到最後再吃，但是減肥期間無論吃飯順序如何，都要先做到控制整天的食物選擇跟份量，以及放慢吃飯的速度，再搭配調整吃飯的順序，才能幫助減重加分。
（作者為營養師）
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