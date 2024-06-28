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N罩杯婦縮胸 擺脫腰痠背痛
記者張軒哲／台中報導
台中市47歲吳姓婦人長期腰痠背痛，近3個月更開始出現下肢無力、麻痛等症狀，甚至要使用四腳拐杖才能走動，進一步就醫發現，頸部退化椎間盤突出壓迫神經，導致肢體麻痛無力。該名婦人認為她的胸部左邊L罩杯、右邊N罩杯是致病原因，接受縮胸手術至D罩杯，胸前壓力減輕，同時接受頸椎融合手術改善下肢麻痛，終於揮別困擾。
縮為D罩杯 胸前壓力減輕
吳姓婦人說，她從青春期開始，胸部就很豐滿，但過大的雙峰造成胸前沉重與生活不便，她與丈夫有共識，必須解決乳房太大帶來的問題。
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吳姓婦人住院期間會診豐原醫院乳房外科醫師趙玟珊，接受手術切除兩側4.5公斤的乳房組織。
趙玟珊表示，胸部過於豐滿主要跟遺傳、飲食有關，這類女性就像背了2顆鉛球在胸前，這個重擔違反人體工學，容易造成駝背、駝背加劇及胸椎更加後凸等情形，除了會對健康造成影響外，且女性隨著懷孕和年齡增長，可能使乳房下垂情形更為嚴重，當下垂的乳房與皮膚摩擦，也會造成皮膚潰爛及濕疹問題。
此外，豐原醫院神經外科醫師張正一也表示，為了平衡駝背，身體容易導致頭部自動往前移，讓肩頸產生痠痛，外觀上會變成「永久低頭族」，且造成頸椎傷害。
趙玟珊提醒，導致下肢無力有許多原因，必要時，應儘早就醫檢查，與醫師討論自身狀況，或許會有意外發現，可透過治療徹底改善病因。
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