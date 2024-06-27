藥安全 抗癌大戰 監控高血壓不可少

▲癌症治療過程中，要留意血壓和心臟問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

近年來，越來越多癌症病患轉介至心臟科門診，有不少是因為施打化療或標靶治療時引發高血壓。很多病人抱怨以前從來沒有高血壓，為什麼接受癌症治療後，除了副作用，還得了慢性病，十分無奈。

部分化療、標靶藥 引發高血壓副作用

在癌症治療過程中，高血壓是需要特別注意的問題之一。一些用於治療癌症的藥物，特別是抗VEGF（血管內皮生長因子）藥物，可能會迅速引發血壓升高。VEGF是1種促進小血管形成的蛋白質，抑制VEGF的藥物可以阻斷腫瘤的血液供應，幫助縮小或消除癌症。然而，這些藥物同時也會影響身體其他血管，導致血壓升高。接受何種癌症治療時，心臟腫瘤學科團隊都會幫助病患控制血壓，確保癌症病人能夠順利接受抗癌治療。

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超過140/90mmHg 速就診心臟科

在開始治療之前，了解自己的血壓並確保其在推薦標準130/80mmHg以下非常重要。通過飲食、運動可以有效控制血壓，當然，如果血壓已經大於140/90mmHg，或者經飲食、運動仍無法把血壓降下來，藥物治療是十分必要的。

當開始使用抗癌藥物後，每天記錄自己的血壓變化更為重要。如果發現血壓升高的趨勢，尤其是超過140/90mmHg，應立即就診心臟科醫師，進行相應的血壓藥物治療。

現在血壓計相當普及，價格亦不會太高昂。在測量前，建議靜坐5分鐘，雙腳平放於地面，避免交叉，並且在機器充氣和測量時不要講話，並且最好在每天在同一時間測量血壓，早晨空腹時為佳。

在接受癌症治療期間出現的高血壓，通常都能夠透過常見的抗高血壓藥物控制，這些藥物已被長期使用，效果穩定，副作用亦不會太多。這些藥物通常與抗癌治療不會有太多交互作用，病患可以放心使用。

完成癌症治療後，應繼續定期與心臟科醫師追蹤，確定是否需要繼續服用降壓藥，或是否可以逐漸減少劑量。

除了必要的藥物外，定期的有氧運動和良好的飲食習慣，也有助於保持血壓在最佳範圍內。得舒飲食法可以有效降低血壓，該飲食法強調蔬菜、水果，減少紅肉，選擇白肉，偶爾食用魚類和低脂乳製品，並且控制鹽分的每日攝取量。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）

▲每天記錄自己的血壓變化很重要。（照片提供／郭志東）

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