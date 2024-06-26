咳痰帶血急診 揪二尖瓣逆流

▲孫小姐（中）感謝副院長鄭伯智（右）與郭家誠醫師（左）的治療。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

29歲孫小姐去年突然不明原因咳痰帶血，到鄰近醫院急診室檢查發現肺水腫，進行相關檢查後確認是嚴重的二尖瓣逆流導致，需要儘快進行二尖瓣膜置換。經童綜合副院長鄭伯智進行達文西微創二尖瓣膜置換手術，術後恢復良好，住院7天即出院返家休養，昨天返院感謝醫療團隊救命之恩。

微創瓣膜置換手術 恢復良好

孫小姐指出，自己蠻喜歡運動，術前每次到健身房運動後心跳非常快，胸口出現不適，驚覺運動後心跳高達每分鐘170下，後來咳痰帶血，趕緊就醫檢查。當時聽到需要進行心臟手術，非常擔心手術會留下難看的傷痕，內心非常掙扎害怕。所幸手術順利，現在運動後心跳回復到每分鐘130下，一般運動的心跳次數，沒有過快，不容易疲憊，而且術後傷口小，很感謝醫療團隊。

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鄭伯智表示，傳統胸骨鋸開的心臟手術，執行至今已70年，雖然歷史悠久但絕對經得起考驗，是目前認為最直接且有效的手術方式。然而正前胸留下的長條痕跡是眾多心臟病患者難以承受的夢魘，還有傷口疼痛、復原緩慢，也讓年紀稍長、行動不佳，或本身臟器功能退化的心臟病患者不願積極治療。目前自費的達文西微創開心手術創傷小，恢復快，提供患者及家屬另一選擇。

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