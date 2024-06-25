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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

同卵雙胞胎 孕婦熬過風險順產

2024/06/25 05:30

▲陳穎中醫師表示，同卵雙胞胎因輸血症候群死亡率高達60%以上。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

36歲莊姓婦人懷雙胞胎，原本十分開心，不料，卻被多位醫師告知因懷的是同卵雙胞胎，共用胎盤且在同一個羊膜腔內，可能出現不良影響，勸她放棄懷孕，莊婦懷孕4個月左右，因出血急診，光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中陪她一路走來，經加強產檢次數、密切監控胎兒狀態，莊婦終於順利生產，母子3人均安。

陳穎中表示，同卵雙胞胎因共用胎盤（單絨毛膜單羊膜雙胞胎），有較高機率出現「雙胞胎輸血症候群」，即雙胞胎因共用胎盤或胎盤靠得太近，致胎盤連接胎兒的血管相互流通，其中1個胎兒可能會成為供血方，因不斷輸出血液給另一位受血兒，導致供血方的胎兒發育不良或羊水太少而死亡，而受血方的胎兒則容易因羊水過多、血液量大而心臟衰竭，對2個胎兒來說，都非常危險，根據統計，雙胞胎因輸血症候群死亡率高達60%以上。

「輸血症候群」死亡率高達6成

陳穎中說，為了預防「輸血症候群」產生，莊婦產檢由每月1次，縮短為2週1次，比其他孕婦多1倍的產檢次數，密切地監控胎兒狀態，一旦有狀況，就需立即動手術；幸產檢數值一直在正常值內，莊婦終於在去年10月底產下1對健康男嬰，哥哥1900公克、弟弟2100公克，母子3人均安，讓莊婦忍不住喜極而泣。

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