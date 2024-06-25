網路性剝削危害青少年 父母要多留意

▲家長應多關心孩子是否有言行異常，並提供對策，防止傷害擴大；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯瑋婷

媽媽最近觀察到小亞（化名）經常情緒低落、食慾不佳、常常心不在焉，考試的表現也受到影響。媽媽詢問她是否有什麼不開心的事？小亞臉色蒼白，小聲地問：「如果做錯事了，怎麼辦？」說完就哭了起來。

經過媽媽安撫及耐心詢問後，才知道小亞之前在網路社團認識了1名網友。因為興趣相投、很有話聊，小亞對網友越來越有好感，便以老公、老婆互稱。上個月，網友用言語煽動、要小亞拍自己的私密處照片跟影片給他。以證實互相有好感，並且正式交往。

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小亞拍了一些照片傳給他，但馬上就後悔了。小亞請對方刪除影像，但遭到對方拒絕。對方言談之中，還威脅小亞要將影片外流，除非小亞願意再多拍一些指定的照片或影片給她。小亞感到很恐懼，進國中校門時，很怕被他人注視。但又不敢向任何人訴說、每天還會花時間找尋違法的色情網站上，確認自己的照片沒有外流；晚上睡覺時，也惡夢連連、夢見自己的私密照被放在網路社團中。

媽媽知道後，協助小亞報警，在警局備案、並由警察協助蒐證。媽媽擔心小亞，也帶小亞求助兒童青少年精神科。

這已經符合《兒童及少年性剝削防治條例》中「利用兒少性交或猥褻行為供人觀賞」，或「拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年之性影像」2條具體行為。

有經歷性剝削的兒童青少年，容易患有憂鬱症、焦慮症、強迫症及創傷後症候群。因為在發展時期遭受重大創傷，也比其他未遭受性剝削的兒童青少年容易發展出精神病疾患。對人格發育也有著重大不良影響，間接造成成年後職業功能、人際關係及親密關係的建立造成障礙。

網路發達的時代，父母親要留意子女有沒有收到威脅誘騙而遭受性剝削。及早發現，及早介入，避免危害兒童青少年心理健康。

（作者為台大醫院精神醫學部職能治療師）

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