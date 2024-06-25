高溫悶熱未補水 室內也會熱傷害

▲炎炎夏日需防熱傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳彥竹、姜智釗

55歲的趙先生，那天因為頭痛而就診，還伴隨有疲倦、想吐、身熱、大汗、口乾等症狀，細問之下，原來是因為公司廠房環境異常悶熱，加上太過忙碌，沒時間停下來喝水，所以身體遭受到熱傷害而不舒服，只好請假出來看醫生。

中藥加穴位 改善陰暑症狀

台灣夏季的炎熱高溫，加上潮濕的海島型氣候，這種濕熱黏膩的狀態會讓人體比較不容易流汗而散熱，而使得體溫調節出現困擾，最終出現熱傷害的一系列症狀，特別是嬰幼兒、銀髮族、運動員、體重過重、戶外工作、高溫環境職業、或是原本就有心肺或新陳代謝等慢性疾病的民眾，都是很容易遭受熱傷害的族群。

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趙先生的狀況比較像是沒有激烈活動型的熱傷害，雖然身處室內，卻因為環境高溫和水分不足而出現了熱傷害，很類似於中醫的「陰暑」相關描述。我們中醫根據趙先生的四診結果，開立能夠清利暑熱和益氣生津的清暑益氣湯為主方加減的內服中藥，同時搭配頭頸部的風池穴和大椎穴、以及手部的靈骨穴、大白穴和內關穴（圖1），一同改善趙先生的陰暑症狀。

▲治療中暑穴位。（照片提供／陳彥竹、姜智釗）

我們提醒趙先生，回到職場要建議公司改善廠房的溫度和濕度，自己在家裡的時候也不要因為省電而不開空調。另外，不管有沒有口渴，都要記得隨身攜帶水壺，小憩的時間就要喝上一口，還可考慮含有菊花、麥門冬、甘草、石斛、紅棗等安全藥材認證的菊花茶飲（圖2），能夠加強祛除暑熱的效果。

▲菊花茶飲。（照片提供／陳彥竹、姜智釗）

充足的睡眠 勿過度疲勞

維持充足的睡眠，不讓身體處於過度疲勞，以保持身體調節和適應環境的能力，才能避免下次的熱傷害發生。

中醫的用藥和針灸緩解了當下趙先生的熱傷害症狀，而改變生活環境、補充茶飲水分，和維持充足體力，則讓趙先生後續不再苦於高溫暑熱的傷害。

（作者為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所醫師）

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