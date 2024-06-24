間歇性視力模糊 可能是腦神經科疾病

▲神經科疾病有部分會引起視力模糊等眼睛症狀，排除眼疾後可至神經科就診；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／陳竹翎

「醫師，我這陣子不時會有視力模糊的狀況，本來以為是最近常加班，所以跑出飛蚊症，但是眼科醫師說不是，叫我要找腦神經科，是腦裡面長了什麼嗎？」

和眼睛相關的症狀在神經內科門診其實不少見，舉凡眼瞼下垂、張閉眼困難、複視、視幻覺，除了眼睛之外，從肌肉、神經到腦部疾病都有可能是造成症狀的原因。

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進一步詢問該名患者的症狀為視野左上方會突然出現光點，或是像半透明亮白色水彩暈開的痕跡，通常幾分鐘就會不見，但是後續會覺得頭不太舒服，可能是這樣看東西也會覺得比較吃力。

◎間歇性視幻覺合併頭痛在神經內科需考慮2種疾病，分別是預兆偏頭痛及枕葉型癲癇發作。

偏頭痛發作前常見閃光、光暈

●偏頭痛為最常見的原發性頭痛，意指無其他潛在疾病或結構異常的頭痛，好發於青壯年族群。

部分偏頭痛患者於頭痛發作前可能出現前兆，即稱為預兆偏頭痛，其中又以視覺性前兆最常見，以閃光、光暈、白色或亮色光點最常見，視覺症狀大多持續5至10分鐘，爾後接續頭痛症狀，頭痛症狀通常可持續幾個小時至2到3天。

治療方式與一般偏頭痛無異，包含急性發作時服用止痛類藥物及日常使用預防性藥物。

枕葉型癲癇 發作時間較短

●相較於偏頭痛，枕葉型癲癇發作在兒童有較高的發生率，若是發生在成人，則須考慮是否有腦部結構異常，或急性代謝性疾病如高血糖或高血壓等情形。

枕葉型癲癇發作的視覺症狀可分為正性及負性症狀，正性症狀包含彩色光點、閃光或較複雜的視幻覺如人像或物品等；負性症狀為部分視野缺損或全盲，其視覺症狀常伴隨或於頭痛後發生，持續時間較短，大約於2至3分鐘內消失。

除了視覺異常外，枕葉型癲癇發作大多可觀察到其他症狀，包含意識障礙、眼球震顫或轉動異常、肌肉抽搐等。

治療方式除了使用抗癲癇藥抑制癲癇發作外，還需治療誘發癲癇的腦結構異常或代謝異常。

（作者為彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師）

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