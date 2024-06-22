2個月大男嬰染梅毒 一查爸媽都陽性

▲國內1名男嬰因發高燒就醫，且發現皮膚有紅疹、色素沉著等狀況，檢驗確認罹患先天性梅毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

疾管署公布今年第2例先天性梅毒確定病例，為1名2個月大男嬰。疾管署副署長曾淑慧指出，近年年輕族群感染梅毒、淋病個案數增加，且女性增幅較大，民眾務必落實預防措施，並在發現異常時儘速就醫。感染科醫師則指出，疫後梅毒等疾病感染增加是全球都有的現象，民眾務必提高警覺。

疫後全球先天性梅毒感染增

梅毒可通過透過母親胎盤感染胎兒，引發先天性梅毒，曾淑慧說明，今年第2例先天性梅毒確診個案為2個月大男嬰，6月上旬因高燒40度就醫，就醫發現皮膚紅疹、色素沉著，且X光檢查顯示，四肢部分骨骼出現骨質異常，確診先天性梅毒，父母檢驗都是陽性，3人持續接受治療中。

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曾淑慧說，常見症狀包括體重不足、發燒、水疱、色素沉著斑、骨膜或骨髓炎、骨骼發育不良、角膜混濁、耳聾等，還可能造成死產或新生兒死亡，2016至2023年間，國內先天性梅毒個案數落在1-2例不等，僅2018年未有個案。

青少年與成人族群梅毒感染方面，曾淑慧指出，2023年的新增通報梅毒、淋病感染數，較2022年分別增加2%、3%。「不安全性行為」是主要感染原因，且女性增幅高於男性，達到21%、8%，另15至24歲的年輕族群的梅毒、淋病感染數增幅最明顯，達到19%、7%。

曾淑慧提醒，梅毒、淋病經由皮膚、黏膜和血液就能傳染，可治癒但無法終身免疫，只要有不安全的性行為，就可能感染，民眾務必提高警覺，且孕婦應在懷孕前期（妊娠12週）及後期（妊娠32週）產檢時接受梅毒篩檢。

林口長庚副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵則指出，民眾在疫情間的互動行為逐漸改變，疫後全球都出現梅毒、先天性梅毒感染增加的情況，不只有台灣遇到這樣的問題，近期醫院也發現較多疑似先天性梅毒個案。

針對國內梅毒、淋病感染增加，邱政洵指出，民眾不需要過度擔憂，但務必注意到有此類疾病的風險，落實安全性行為，保護自己的健康。

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