親子FUN暑假 3招防中暑5步驟急救

▲國健署呼籲家長，務必注意孩子的防高溫措施，避免熱傷害與中暑。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

暑假將至，許多家庭開始規劃帶著孩子出遊，但國民健康署提醒，孩子是熱傷害的高風險族群，呼籲家長注意，務必讓落實「保持涼爽」、「補充水分」和「隨時留心」等3招，並熟記「陰涼通風」、「鬆脫衣物」、「泡水或灑水散熱」、「補充涼水」和「儘速送醫」等急救5步驟。

吳昭軍指出，現在的氣溫動輒33度以上，體感溫度更高達42度，屋內、屋外活動都可能出現熱傷害的警示症狀，如身體感到頭暈、呼吸困難等，民眾千萬不要輕忽。

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適量補充水分 勿用含糖飲料替代

國健署社區健康組長李嘉慧則指出，幼兒族群因為生理功能與自理能力，無法適時補充水分與休息擦汗，年齡較大的孩童則是容易在活動過程中，忽略環境高溫和身體缺水造成的不適感，家長帶孩子外出時，務必記得「防曬、補水3招」，以及「熱傷害急救5招」。

李嘉慧解釋，民眾外出務必保持涼爽，注意適量補充水分，避免瞬間且大量的補充水分或冰水，更不能以含糖飲料替代，並注意參考氣象資訊，避免在上午10點到下午2點時外出，且家長在注意孩子防曬的同時，也要做好自己的防高溫措施，不要孩子沒中暑、爸媽自己卻先暈倒。

李嘉慧也提醒，若仍不幸出現熱傷害症狀，務必採取熱傷害急救5步驟，儘速移動到陰涼通風處，鬆脫衣物、通過泡水或灑水散熱，並補充涼水，如果有大量流汗、口渴、噁心或嘔吐、意識混亂、昏厥等症狀，務必就醫求助。

氣象署副署長呂國臣則指出，隨著東北季風轉南風，體感溫度會明顯飆高，而皮膚無法通過汗水蒸發散熱，就特別容易中暑，再加上全球暖化影響，未來數年氣溫還會越來越高，民眾平時務必注意氣象署的高溫資訊。

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