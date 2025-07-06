找到膽固醇的「關閉開關」？新發現有望從源頭預防心臟病與癌症

研究顯示，當身體發炎時，一種名為 IDO1 的酶會干擾巨噬細胞清除膽固醇的功能，進而導致膽固醇堆積與心血管疾病風險升高。圖為心臟與血管系統示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家可能已經找到了一個能從源頭控制多種重大疾病的「分子開關」。根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，美國德州大學阿靈頓分校的科學家，發現了一種名為「IDO1」的酶，它如同一個開關，在人體發炎時會擾亂免疫細胞處理膽固醇的能力，進而引發一系列健康問題。

但為什麼一個小小的酶，會對這麼多疾病產生影響？這項發表於《朗繆爾》（Langmuir）期刊的研究指出，關鍵在於「慢性發炎」。在這種狀態下，負責清除膽固醇的免疫細胞「巨噬細胞」，其功能會受到抑制，從而增加心臟病等嚴重疾病的風險。

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研究團隊發現，IDO1這個酶，正是在慢性發炎時被「開啟」的關鍵角色。一旦被啟動，它會產生一種名為「犬尿氨酸」的分子，這種分子會直接干擾巨噬細胞內部的膽固醇處理機制。

實驗證實，當科學家在發炎的巨噬細胞中，阻斷IDO1的作用後，這些細胞便迅速恢復了清除膽固醇的能力。這項成果也為未來藥物研發指明方向，特別是在阻止動脈硬化的初始階段，提供更前瞻的介入可能。研究團隊更發現，另一種酶的參與，也為開發「雙管齊下」的組合療法提供了可能性。

研究主導作者、德州大學阿靈頓分校化學教授曼達爾（Subhrangsu S. Mandal）表示：「這項發現很重要，因為巨噬細胞中過多的膽固醇堆積，會導致動脈阻塞與一系列其他疾病。」他強調，若能找到安全阻斷IDO1的方法，將為預防心臟病、糖尿病、癌症等多種發炎相關疾病，開啟藥物開發的新大門。

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