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丹娜絲颱風來臨！ 高風險族群要小心類鼻疽風險
〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風來勢洶洶，去年颱風過後引爆一波類鼻疽疫情，衛福部疾管署提醒，颱風後易發生吸入性感染，通常於颱風後1個月內確診個案增加，民眾要特別注意，尤其是糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，出現疑似症狀最好盡快就醫。
根據疾管署資料，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染；而颱風後疫情常為吸入性感染，於颱風後1個月內確診個案增加。
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疾管署進一步指出，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。
國際上報告類鼻疽死亡率可達40-75%，國內統計近5年類鼻疽致死率則為4.5%。其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，疾管署提醒，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。
疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。
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