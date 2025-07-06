健康網》不菸也得肺癌？《自然》揭台人體內藏禁藥馬兜鈴酸

《自然》期刊揭秘肺癌不只是抽菸造成，它更可能是長年累積的環境暴露、體內代謝毒素，研究特別點名台北病人出現極為罕見的致癌突變「馬兜鈴酸」，醫師提醒對來路不明的偏方要保持警覺；示意圖。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多病人一生中一根菸都沒抽過，卻仍舊罹患肺癌。台北榮總遺傳優生科主任張家銘今引述發表在《Nature》的全球性研究指出，肺癌不只是抽菸造成，它更可能是長年累積的環境暴露、體內代謝毒素與基因交互作用的結果。研究特別點名「台北」這個城市，還發現台北病人身上出現極為罕見的致癌突變「馬兜鈴酸（Aristolochic Acid）」。醫師特別提醒民眾，要小心來路不明的偏方。

肺癌蟬聯國人10大癌症死因之首，每年奪走超過9千人生命。造成肺癌的成因終於找到了。

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張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」上指出，2025年7月，一項發表在《Nature》的全球性研究，終於為這個長年的疑惑打開一道科學的窗。肺癌成因不只來自抽菸，長年累積的環境暴露，與體內代謝毒素、基因交互作用的結果等，都是致病的原因。

這份研究在分析全球28個地區、871位非吸菸肺癌患者的基因後，竟然特別點名了「台北」這個城市。研究進行全基因體定序（Whole Genome Sequencing），結果發現，1種極其罕見的「突變簽名」 SBS22a，幾乎只出現在台北的樣本中，佔了這類突變的近9成。

張家銘說明，SBS22a 是一種已知與「馬兜鈴酸（Aristolochic Acid）」相關的致癌突變。這個名字，或許您陌生，但它過去曾廣泛存在於某些傳統中藥中，包括關木通、廣防己、青木香等成分。由於明確的腎毒性與致癌風險，台灣早在2003 年就已全面禁用馬兜鈴酸相關藥材。這種突變的「地理集中性」，幾乎只在台北樣本中出現，讓國際研究團隊推測：可能存在尚未完全釐清的暴露來源、歷史習慣，甚至是管制外的使用方式。

張家銘表示，研究的結果並不是說現在還在接觸馬兜鈴酸，但是提醒著，有些偏方、保養品、來路不明的草藥，可能在無意間留下長期足跡。即使衛生單位早已禁用馬兜鈴酸，但是否仍有非法使用、民間流傳、黑市產品或跨境電商流入？必須持續監測，不能鬆懈。

空氣污染更是另一個肺癌加速器

除了馬兜鈴酸突變，張家銘又說，研究也揭露了另一個「隱形殺手」：空氣污染（PM2.5）。研究發現，當居住地PM2.5年均濃度超過20微克/立方公尺時，肺癌病人的突變量激增，還會導致端粒縮短、TP53 突變等變化，這些，都是肺癌的分子特徵。

更讓人意外的是，PM2.5對基因的破壞，甚至比2手菸還更明顯。這意味著，在都市生活、每天通勤的人們，即使沒抽過菸，也可能在不知不覺中暴露於更高的基因風險中。

張家銘建議民眾可以從生活中做好肺癌的預防工作：

●對偏方保持警覺，避免使用來路不明或無清楚標示的成分

●留意保健品的成分來源與衛福部登錄狀況

●減少暴露空污，特別是在空氣品質不佳時外出時佩戴口罩

●若有肺癌家族史，可考慮早期進行低劑量電腦斷層（LDCT）肺部檢查

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