中醫＋旅遊醫學 確保平安出遊

▲圖1：內關穴。（照片提供／陳襄芸）

文／陳襄芸

出門玩最怕身體不舒服、水土不服，導致遊興全失。甚至有些人因為擔心出門身體出狀況而不敢去旅遊，「旅遊醫學」正是為此而生。中醫學與旅遊醫學，兩個看似截然不同的領域，其實在保健和疾病預防方面有著相輔相成的潛力。

穴位按摩 緩解旅行小狀況

在旅行前，可以請中醫師依據你的體質來準備一些常備藥，例如：失眠、腹瀉、感冒等。若是長期服用中藥調整者，可以讓醫師知道你要去的地方，根據氣候溫度、從事的活動來調整用藥，可更貼近旅遊的需求。例如去高山地方怕高山症可以使用紅景天；去濕度高的地方要調整利濕藥物；炎炎夏日玩水上活動應減少溫熱藥、增加清熱藥等。中藥粉帶出國，記得確認符合對方國家的規定，基本上以托運行李、附上處方箋，就不會有太多問題。

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旅行中，如果遇到一些小狀況，也可以藉由穴位按摩來緩解。

◎以常見穴位按摩

●失眠：出門在外不論是因為時差、環境不習慣、心情太興奮，很容易會睡不著。推薦按壓神門、內關及安眠穴。

神門：腕橫紋小指側的凹陷處。

內關（圖1）：腕橫紋中央上3指。

安眠穴（圖2）：耳垂後凹陷與枕骨下凹陷的連線上，靠近耳垂1/4距離（安眠一）、靠近枕骨1/4距離（安眠二）。事實上，按摩附近都有舒緩肩頸、促進血液循環、幫助入眠的效果。

●腹瀉：水土不服或吃到不乾淨的食物，在旅遊中很常發生。腸胃問題首推足三里穴（圖3），位置在小腿，膝蓋下方4指手指，肌肉隆起最高的地方。

▲圖2：安眠穴在耳垂後凹陷與枕骨下凹陷的連線上。（照片提供／陳襄芸）

▲圖3：足三里。（照片提供／陳襄芸）

●暈車：暈車特效穴是內關穴（圖1）。記得在搭車、搭船、搭機前先按，才能有效預防。也可以諮詢中醫師在旅行前先貼耳豆（圖4）、耳針等來預防。

中醫與旅遊醫學的融合，可提供全面的健康保障和旅行指南。出遊前不妨考慮諮詢中醫師或旅遊醫學專家，制定適合的身體保健方案，確保旅行的順利平安。

▲圖4：耳豆。（照片提供／陳襄芸）

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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