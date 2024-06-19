嬤胸痛「心肌灌注掃描」 揪右冠狀動脈塞99％

▲南投80歲老婦人長期出現胸痛，醫師安排心肌灌注掃描，揪出心血管缺氧；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

南投1名80歲老婦人，近半年來持續出現間歇性胸痛掛急診，但心電圖跟胸部X光檢查都沒明顯異狀，醫師考量她患有糖尿病，安排心肌灌注掃描，發現嚴重心臟缺氧，立即執行心導管檢查，赫然發現右冠狀動脈「幾乎99%都塞住了」，所幸經打通血管並置放塗藥支架後順利康復，不再胸痛。

多次急診 未查出心臟梗塞

亞大醫院心臟內科醫師陳彥旭表示，心臟有如人體的幫浦，全年無休透過收縮舒張的跳動，將富含氧氣的血液輸送到身體各處，這些血液會先流向左右兩條冠狀動脈，之後再進入微小血管組成的循環網絡，輸出供應人體所有器官及組織。

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陳彥旭指出，萬一冠狀動脈血流被阻斷，例如動脈壁上出現血塊或由脂肪累積成的粥狀硬化斑，導致心臟細胞氧氣和養分供應中斷，進而導致心肌受損，就會衍生心絞痛或心肌梗塞等心臟疾病，若心肌持續受損，心臟甚至會停止跳動，隨時有猝死的風險。

陳彥旭表示，該名患者多次掛急診都未檢查出心臟梗塞等急症，直到安排心肌灌注掃描檢查，才從影像判讀發現缺氧狀況，原來是患者因冠狀動脈狹窄阻塞（俗稱冠心症），導致心臟周邊的「側枝血管」取代輸送血液功能，並發展成「側枝循環」系統，雖能分擔心臟所需的營養與氧氣，但無法長期維持。

放置支架 心絞痛大幅改善

經考量患者年紀大又患有糖尿病，是心血管疾病的高危險族群，與家屬討論後，決定安排心導管打通血管，並放置塗藥支架，術後心絞痛症狀獲得大幅改善，終於不用常跑急診。

陳彥旭表示，高血壓、糖尿病、高血脂的三高族群，以及抽菸都會傷害血管，使得動脈血管出現動脈硬化，也就是血油卡在血管壁引起發炎，造成血管狹窄；若發生在心臟的血管，就會導致血流不夠引起胸悶痛、喘等症狀；萬一更嚴重的話，可能會造成血管突然塞住，也就是心肌梗塞，引發立即的生命危險，因此民眾如果有胸悶痛、喘、噁心、冒冷汗、頭暈、昏倒等前兆，務必要盡速至心臟科就診。

▲陳彥旭醫師提醒，民眾若有長期胸悶、胸痛、會喘等症狀，可能是心臟血管堵住了，建議盡速就醫檢查。（記者陳建志攝）

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