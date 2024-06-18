拇趾外翻 7成與遺傳有關

▲拇趾外翻7成與腳型遺傳有關，而扁平足、韌帶鬆弛及類風濕關節炎，也都是好發族群。（中正骨科提供）

記者許麗娟／高雄報導

高雄一對母女因拇趾外翻，大腳趾常被鞋子磨到發紅腫痛，先後接受截骨矯正手術，骨科醫師表示，很多人將拇趾外翻歸咎於愛穿高跟鞋造成的，其實7成與遺傳有關，而扁平足、韌帶鬆弛及類風濕關節炎，也都是好發族群。

穿高跟鞋 只是讓病情更惡化

60歲女性患者與30歲女兒都有拇趾外翻的毛病，女兒在去年3月因左腳拇趾外翻，接受截骨矯正手術，母親則是右腳拇趾外翻於今年2月接受手術，術後再接受高壓氧及除痛機器人等再生醫療，4月初回診，截骨矯正處骨癒合良好，且沒有術後腫痛問題。

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高雄中正脊椎骨科醫院醫師劉梅玲指出，拇趾外翻是一種常見的足部畸形，外觀上大腳趾往第2腳趾偏移，導致大腳趾根部骨頭突起，容易與鞋子摩擦而造成紅腫疼痛，大腳趾也因此會擠壓第2腳趾，造成第2腳趾位移。

劉梅玲表示，女性拇趾外翻的比例多於男性，發生的原因很多，過去都以為穿高跟鞋是引起拇趾外翻的主因，但事實上只是讓病情惡化的原因，7成是家族遺傳的腳型，如果媽媽有拇趾外翻，女兒拇趾外翻的機率也很大。

外翻角度逾25度 可手術治療

拇趾外翻初期可使用消炎止痛藥，劉梅玲建議，患者應改善穿鞋習慣，盡量不要穿鞋跟太高或楦頭太小的鞋子，另外可穿輔具或五指襪，減少大腳趾與鞋子摩擦。若保守治療一段時間症狀無法緩解改善，並嚴重影響日常生活，或第1腳趾與第2腳趾的外翻角度超過25度，就要考慮手術治療。

▲拇趾外翻是指大腳趾往第2腳趾偏移，導致大腳趾根部骨頭突起而容易與鞋子摩擦，造成走路腫痛。（中正骨科提供）

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