顧血管就是顧腦 也可預防失智

▲維護血管健康一定要掌握自己的血壓狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／孫穆乾

腦中風和失智症這兩種腦部主要的疾病，占成人身心障礙（殘障）的大宗，是國人很擔心的疾患，甚至會說出「倒不如死去、一了百了」這樣的話。

雖然這兩種疾病看似無關，事實上密不可分，中風之後有些患者會變成失智的情況，失智症的患者也常看到腦部血管的病變。

請繼續往下閱讀...

血管的疾病因為已經做過相當多的研究，有很多具有實證基礎的預防和治療方法，而神經退化之類的失智症就比較少這方面的醫學證據。因此，照顧好血管，不但會減少中風，以及心肌梗塞的風險，也是預防失智症的少數可行方法之一。

根據臨床統合研究，中風會增加2倍的失智症風險。10個患者在發生中風的1年內，大約有4個被診斷出認知功能異常，嚴重的認知功能異常就是失智症。除了中風，其他血管病變也會造成認知功能異常，例如澱粉樣蛋白血管病變、大腦白質稀疏等。

控制高血壓及戒菸 重中之重

同樣地，在退化型失智症（主要是阿茲海默症）病人也經常看到腦血管病變，病理解剖觀察到高達8成的阿茲海默症患者，有腦梗塞、出血和動脈硬化等病變，更有學者提出「阿茲海默症的血管假說」，可見血管病變在這類的腦退化，扮演相當程度的角色。

維護血管健康的方法因為太常被講起，似乎有些老生常談，但其實是因為太重要了。例如高血壓的控制以及戒菸，這兩個危險因子是最最重要的；其次是血脂、血糖的控制和運動，還有定期的服用藥物。

其次是血脂血糖 加定期用藥

臨床上還可以檢查流向腦部的動脈，看看是否有梗塞的風險，加以處理，以減少中風的機會。

因為血管是由心臟來的，評估心臟問題所引起的中風，如心房顫動，也是相當常見。更進一步，可以檢查腦內更細緻的血管，以評估是否有其他的血管病變。

拜科技發展以及醫療檢查普及之賜，我們已經可以藉由不同的儀器，檢查出是否有腦血管異常與風險，並加以管理，以減少中風及其延伸的失智風險。照顧好血管，事實上就是在照顧重要的大腦。

（作者為彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師）

▲維護血管健康就是在照顧重要的大腦。（照片提供／彰化基督教醫院）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法