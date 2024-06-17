21歲男頭皮腫塊變大 皮脂腺母斑作崇

▲皮脂腺母斑最常見於頭皮，但也可能出現在前額、臉部或頸部。（照片提供／林欣儀）

文／林欣儀

21歲的陳先生是水電工小師傅，他的頭皮有一塊粉紅色的凸起物，不癢也不痛，最近幾年來發現有變大、變得凸起來的現象。他偶爾會去摳，但是摳不下來，甚至摳到流血，於是他決定到醫院做進一步的檢查，結果是皮脂腺母斑。

皮脂腺母斑是皮膚科醫師Josef Jadassohn於1895年所描述的一種先天性異常。最常見於頭皮，但也可能出現在前額、臉部或頸部。

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荷爾蒙變化 多在青春期冒出

由於患者體內荷爾蒙的變化，病灶在青春期可能變大、變凸，表現為線狀或橢圓形外觀，具有光滑或是疣狀的紋理，通常病灶處沒有頭髮，而且顏色變化很大，淺黃、粉紅、粉橘都有可能。大小可能從1公分到數公分，成年後，有的病灶內可能還會出現其他腫瘤。

先天性異常 建議切除

大約有10%的皮脂腺母斑患者可以預期會在病灶產生皮膚基底細胞癌，其他還有產生毛母細胞瘤、乳頭狀汗管囊腺瘤等，過去國內醫學中心皮膚科收治的104例皮脂腺母斑中，有21例在部分病灶中發現繼發性腫瘤。因此，比較建議這類腫瘤還是要切除。

皮脂腺母斑發生病因尚不清楚，但可能與HRAS、NRAS和KRAS基因的突變有關。

國內10大惡性腫瘤中，皮膚癌發生率已經成為男性第8位、女性第9位，其中基底細胞癌是台灣最常見的皮膚癌，大約占了50%。第2常見的則是鱗狀細胞癌，大概占30%。

認識皮膚癌的早期症狀很重要，如果預期病灶可能產生皮膚癌，或是皮膚上面有變化的腫塊，都千萬不能輕忽。若有異常發現，例如變大、變腫、形狀變不規則、顏色變不均、流血等，建議到醫院做進一步檢查。

（作者為雙和醫院皮膚科主治醫師）

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