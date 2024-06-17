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健康 > 抗老養生 > 運動復健

老翁腰椎滑脫 複合式手術加速康復

2024/06/17 05:30

▲「複合式手術室」配置先進高畫質影像檢查設備，結合輔助導航系統，達到精準醫療目的。（照片提供／黃寶華、林英超）

文／黃寶華、林英超

74歲陳姓老翁有高血壓、糖尿病、高血脂與痛風等病史，主訴雙下肢痠麻且抽痛到腳底，已持續多年時間，最近幾個月症狀加劇，無法久站久走，陸續接受中醫及復健治療都沒有改善，疼痛指數大於8-9分。

個案到本院神經外科求診，於門診影像學檢查發現腰椎第4、5節滑脫，接受藥物治療控制疼痛仍無法改善，醫師安排腰椎後位骨釘融合手術。

導航系統精準定位病灶

手術在「複合式手術室」中進行，並導入「術後加速康復」（簡稱ERAS）流程，個案復原良好，術後當天即可下床活動，術後沒有發生跌倒、感染等任何併發症，回診追蹤時已經可以正常行走和活動，下肢痠麻等症狀也獲得改善，大大提升生活品質。

「複合式手術室」將先進影像檢查設備配置在開刀房內，讓外科醫師開刀時可定位病灶，以進行精確手術切除或介入治療。手術室提供了手術相關的高畫質影像造影設備，可提供精密的評估，藉由導航系統達到精準醫療目的。

術後當天即可下床活動

「術後加速康復」是應用在手術病人的整合性照護流程，透過跨領域團隊介入，從病人到門診就診起至手術後出院的整個過程中，均提供優質照護，減少術後併發症，加速病人身體機能康復。流程包括優化疼痛控制、麻醉深度監測與體溫維持等，以及相關營養衛教和肌力訓練，以期患者術後迅速恢復肌力，縮短下床時間。

許多病人擔心術後神經損傷及傷口疼痛，而不願意接受腰椎手術，這名74歲病患一開始對於手術採取比較保守、觀望的態度，在症狀持續惡化的情況下，醫療團隊成員持續鼓勵他，他終於鼓起勇氣接受手術，最後生活品質也獲得改善。

（作者為台中慈濟醫院神經醫學中心個案管理師黃寶華、神經醫學中心主任林英超）

▲X光顯示，患者完成腰椎後位骨釘融合手術。（照片提供／黃寶華、林英超）

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