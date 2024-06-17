寶寶先天聽損 配戴輔具及早矯正

▲新生兒出生後接受新生兒聽力篩檢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張又壬）

文／張又壬

2歲的小成（化名）出生時，並未通過新生兒聽力篩檢，進一步安排檢查，發現是基因變異造成先天性中度聽損。知道診斷後，父母相當自責，也產生不少爭執，但了解首要之務是透過輔具介入，讓孩子接受早期療育，才能發展接近正常人的聽能技巧；在小成5個月大時，便開始配戴助聽器，並接受聽能復健。如今小成的聽能表現、語言能力發展與同齡孩子無異，令父母相當欣慰。

新生兒出生後，都會在24-60小時內接受聽力初篩，包括自動聽性腦幹反應檢查（aABR）和耳聲傳射（OAE），因有些新生兒的耳道殘留羊水或胎脂，會影響檢查結果，若初篩沒有通過，通常會於出生1週或1個月後再次檢查。

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假如複篩後仍未通過，則需要醫療機構進一步安排檢查或轉介，以確認聽損的類型及程度，再依據個別情況，由耳鼻喉科醫師評估是否需要配戴助聽器、人工電子耳等輔具，並加入聽語早期療育課程。

6月大前治療 有機會正常發展

大多數的聽損兒童，若在出生後3個月內診斷，並於6個月大以前配戴輔具，開始接受療育，都有機會發展出與聽力正常兒童相符的聽說能力。

根據國民健康署2022年的年報統計，每1000位胎兒中，約有5位新生兒罹患先天性聽力損失，其中有一半是聽損基因遺傳造成。常見的聽損遺傳模式為體染色體隱性遺傳，意即父母和家族成員都沒有聽損，但因各自帶有變異基因，使得孩子仍有機會透過遺傳成為聽損兒。這也造成許多聽力正常的父母，看到孩子有先天性聽損，都會相當錯愕自責。

重度聽損需使用人工電子耳

先天性聽力損失可分為傳導型、感音神經型和混合型，不論嬰幼兒診斷為何種類型的聽力損失，都應配戴適合的助聽器或是人工電子耳來協助孩子聆聽。若因外耳或中耳損傷或是發育異常，診斷為傳導型聽力損失，也須先使用助聽器幫助，並評估未來是否透過手術進行外耳道重建，以改善聽力。

0-3歲是語言發展的關鍵期，只要聽損兒及早接受聲音的刺激，大腦都有機會正常發展，通常輕度和中度聽損的孩子，會透過助聽輔具將聲音放大，若是重度到極重度聽損兒，可能需要使用人工電子耳，無論是哪一種方式，都需要醫師完整評估，再安排治療方式。

（作者為台灣小蝸牛聽語障礙關懷協會聽力師）

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